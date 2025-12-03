Rijeka teže od očekivanog prošla niželigaša, Sanchez poručio: 'Znali smo da nas čeka teška utakmica'

Nogometaši Rijeke plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa zahvaljujući gostujućoj pobjedi nad Mladosti iz Ždralova. Riječani su slavili s 4:1 iako su na odmor otišli s rezultatskim zaostatkom. Mario Nikolić doveo je domaće u vodstvo u petoj minuti.

Taj rezultat na semaforu je stajao sve do 48. minute kada je Duje Čop zabio za izjednačenje, a tri minute kasnije i za potpuni preokret. Pobjedu Rijeke okrunili su Samuele Vignato u 59. te ponovno Čop koji je u 62. minuti kompletirao svoj hat-trick.

Utakmicu je prokomentirao strateg Rijeke Victor Sanchez:

- Znali smo unaprijed da nas čeka teška utakmica, ali i da se moramo nositi s izazovima koje donosi, bez obzira na razliku između liga. Treba se prilagoditi okolnostima, igrati u gostima protiv visoko motivirane momčadi. Ušli su vrlo agresivno, zabili su iz prekida što se može dogoditi. Ali momčad je bila ozbiljna, borbena, s pravim duhom. Odigrali smo zahtjevnije prvo poluvrijeme nego drugo jer nismo iskoristili stvorene prilike da izjednačimo ili čak povedemo prije odmora. Zato smo pokušali malo promijeniti pozicije naših ofenzivnih igrača. Iskoristili smo vrijeme na početku drugog dijela kako bismo pokušali napraviti određene pomake i iznenaditi protivnika, i to je uspjelo. Stvorili smo dobre prilike i brzo zabili za preokret. Kontrolirali smo utakmicu do kraja - rekao je.

Najavio je i sljedeću prvenstvenu utakmicu protiv Vukovara:

- Zadovoljni smo i sada se možemo okrenuti sljedećoj utakmici. Sljedeći je Vukovar, a zatim Celje. Nema odmora, idemo dalje na sljedeći izazov. - poručio je Sanchez.

Posljednjeg sudionika četvrtfinala saznat ćemo nakon večerašnje utakmice Osijeka i Varaždina.