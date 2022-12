Nino Bule: Hrvatska je ispunila prvi cilj, svima na ponos i ono što dalje napravimo bit će jedan plus

Hrvatska je treći put u povijesti u osmini finala SP-a, nakon remija s Belgijom u zadnjem kolu skupine (0:0), a u studiju Večernjeg lista u specijalnoj emisiji koju je vodila Dea Redžić, gostovali su Nino Bule i naš novinar Željko Janković. Svi su se složili da smo ispunili primarni cilj. Bule je rekao da su svi igrači danas zadržali energiju i koncentraciju. Što se tiče Joška Gvardiola, Bule je rekao da treba vrijeme proći da bi on pokazao da je on taj. Janković je istaknuo igru Luke Modrića dodajući da je bio miran i staložen.

"Prvo ću čestitati izborniku i igračima. Vidjeli smo, da je teško ući ako znaš da te bod vodi u sljedeći krug natjecanja ali ne želiš preuzeti rizike. Ono što je bilo je da je Belgija preuzela više rizika. To su igrači koji su se otvorili. Možda su se oni kasno upalili, Belgijci, što je na našu sreću", kazao je Bule.

"Danas ste vidjeli povratne šprinteve Modrića. Miran je, staložen. Kapa do poda", kazao je Janković.

"Mislim da imamo rezervu, to su Gvardiol koji je izašao par puta, pritom mislim na Josipa Šutala. Ima stvari koje su dobre, i koje treba mijenjati", kazao je Janković.

"Taktika je kod na uvijek ista. Perišić se dosta žrtvuje u fazi obrane, možda nema svježine u tim kontra napadima. Ispipavanje je bilo prvo poluvrijeme, drugo, vidjeli smo, se otvorilo. Puno rezerve mi imamo upravo u snazi pojedinaca koji mogu, što će se prvenstvo odmicati da će dolaziti i oni u taj ritam, pritom mislim i na Brozovića. Prvi cilj smo ispunili, svima na ponos i ono što dalje napravimo bit će jedan plus", kazao je Bule.

"Jedna utakmica nije eksplicitni pokazatelj, sigurno je da Hrvatska ima rezerve, imamo iskustvo velikih natjecanja", rekao je Janković.

Mladi igrači

"Ono što sigurno nas veseli je da smjenu generacija puno lakše naći ako imate mlade generacije", kazao je Bule.

"Danas su igrači koji su ušli u utakmicu dali svoj obol. Nije lako ući u ovako psihološko teškoj utakmici, ali svaka pohvala. Svjedoci smo da oni dolaze, da su kvalitetni, a ti igrači igraju u HNL-u, dodao je Bule.

Gvardiol i njegova energija

"Joško je još dijete, trebamo razmišljati da mu nije bilo lako nametnuti se. Treba vrijeme proći da bi on pokazao da je on taj. Nenad ga je u Dinamu povukao u prvu momčad, znam ga i kao klinca, kao i druge. To su sve momci koji su budućnost hrvatske reprezentacije. Lovren je u ovim utakmicama donio sigurnost. Sigurno je dobro imati takve igrače, a hoće li iskočiti neki novi, ja mislim da hoće", kazao je Bule.

"Njemu donosi lijepi nogometni rad u kome on treba uživati i raditi jer nogomet je čudna stvar i može se promijeniti preko noći, ali karakter njegov sigurno mu neće dozvoliti da zaluta", dodao je Bule.

"Joško dok smo mi bili u Dinamu je ulazio u prvu momčad. Mislim da treba proći puno toga, utakmice u prvoj ligi, griješiti i nemojmo zaboraviti da je imao grešaka, ali od prvog dana je pokazao da je on taj", dodao je Bule.

"Svi igrači su danas zadržali energiju i koncentraciju, Bruno je meni bio dobar, bio je opasan, to je Bruno koji nam treba i ubuduće. U nogometu nema B varijante. Na izborniku je da odluči tko će početi utakmicu", kaže Bule.

"Primarni cilj je ispunjen, skinut je jedan ruksak od 100 kilograma. Ući ćemo sada u utakmicu, onako: 'Hajde da se igramo'", kazao je Bule.

O Alanu Sheareru i njegovoj izjavi da je utakmica Hrvatske i Belgije bila smeće

"Utakmica nije bila smeće, bila je dinamika, ja kažem čini mi se da smo trebali, premalo je bilo igrača koji su bili spremni preuzeti rizik. No mislim da je razlog teret na svakom igraču", kazao je Janković.

"On to izjavljuje s pozicije gledatelja, pitao bih ga da je on uz out liniju i da li bi bilo tako kako je on opisao", kazao je Bule.

"Mi sada navijamo, plačemo, meni više nije jasno da ljudi više ne shvate da naši reprezentativci na najbolji način predstavljaju Hrvatsku u svijetu", kazao je Bule.

Stvaranje infrastrukture nešto je bez čega se ne može. Trebamo s time promijeniti i društvo, a stadione ćemo lako napraviti, te je važno promijeniti sportsku kulturu, zaključili su svi u studiju.