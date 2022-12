VIDEO Iskopali smo rijetko viđenu snimku, pogledajte kako je Livaja srušio Belgiju

Marko Livaja na SP u Kataru postao je heroj cijele Hrvatske, prvi napadač vatrenih, o kome pišu i strani mediji. Dive se njegovoj priči, opisuju ga kao čovjeka iz naroda koji gol do pasa u X-icama igra kvartovske turnire na betonskim igralištima, a istovremeno i kao tipa koji trese mreže na najvećoj svjetskoj pozornici, na Mundijalu.

No nije Marku gol protiv Kanade nije bio prvi u kockastom dresu na SP-u, učinio je to još davne 2013. nastupajući za U-20 selekciju. U drugom kolu zabio je za remi protiv Uzbekistana. Na tom natjecanju naša vrata branio je Oliver Zelenika, današnji član Varaždina, koji jako dobro poznaje Livaju.

– Sjećam se tih utakmica, Marko je tada za nas bio ono što je Luka Modrić za ovu reprezentaciju. Mi ostali uglavnom smo bili iz HNL-a, a on je na okupljanja dolazio kao igrač Intera. Bio je dominantan, tehnički jak, puno je značio za tu selekciju. On i Rebić tada su bili naši nositelji. A Marka jako dobro poznajem, još od U-17 reprezentacije – rekao nam je Zelenika.

Kad smo kod U-17 reprezentacije, izvukli smo još jedan zanimljiv podatak! U odlučujućoj utakmici kvalifikacija za EP 2010. naša vrsta pobijedila je baš Belgiju, a srušio ju je ni manje ni više nego Livaja. Zabio je jedini pogodak na susretu.

– Uh, to je baš dobar podatak s obzirom na to da sad igramo protiv Belgije. Dobro ste me podsjetili na to, naježio sam se sad. Sjećam se i te utakmice, igrali smo u kampu crnogorske reprezentacije u Podgorici. Za Belgiju je igrao Thorgan Hazard, Edenov brat, koji je i sad na SP-u. Bila je to jako teška utakmica, Belgijci su igrali jako dobro, ali Marko je tu utakmicu riješio tipičnim golom za njega. I tu je pokazao koliko je dominantan. Mi smo imali dogovor koji je otprilike glasio tako da, kad god se nismo mogli u sredini terena nametnuti, dizali smo duge lopte prema Livaji jer on je to mogao riješiti – prisjetio se Zelenika.

Kako je Marko Livaja tada zabio Belgijcima pogledajte u videu, s ono što danas svakako želimo jest da ih naš napadač ponovno rastuži - tamo negdje iza 16 sati.

