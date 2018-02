Francuzi pali u Areni! Slovenac junak velike pobjede Zagreba

PPD Zagreb je u 12. kolu Lige prvaka pobijedio Nantes s 23:22 i tako ostao u igri za plasman u osminu finala.

Zagrebaši su dobro krenuli te od početka utakmice preuzeli vodstvo koje je u jednom trenutku nakon gola Domagoja Pavlovića bilo plus pet (9:4). Tu su prednost održavali domaćini do odmora na koji su otišli s 12:8.

Francuzi su priključak ulovili sredinom drugog dijela kada su serijom 3:0 stigli na 15:14. Ključnom se na kraju pokazala nova serija zagrebaša od 3:0 oko 50. minute kada su uz dva gola Dobrivojea Markovića otišli na plus četiri (22:18). Zaprijetili su Francuzi zabivši dva uzastopna gola, no nakon minute odmora Saračevića odgovornost preuzima Pavlović za novih plus tri.

Ipak, uslijedila je nova drama u završnici u kojoj je junak pobjede bio slovenski vratar Urh Kastelic koji je na plus jedan Zagreba 40 sekundi prije kraja skinuo kontru Francuzima.

Kastelic je bio i najbolji pojedinac domaćina s devet obrana, Pavlović je zabio sedam golova, Bičanić i Horvat po četiri. Kod gostiju Claire i Gurbinho zabili su po četiri.

Zagreb se tako bodovno dva kola prije izjednačio na šestom mjestu s Wislom i Kristianstadom, pa će odluka o putniku u osminu finala pasti u posljednja dva kola.