Bivši rukometaš koji je igrao protiv Hrvatske postao nogometašica

Bivši australski rukometni reprezentativac Callum Mouncey (28), koji je na svjetskom prvenstvu 2013. igrao protiv Hrvatske, postao je prvi transrodni sportaš kojem je vodstvo Australske nogometne lige (AFL) dopustilo igranje za žensku ekipu u najvišem stupnju natjecanja.

Mouncey je za australsku rukometnu reprezentaciju odigrao 22 utakmice i nastupio je na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013. godine, na kojem su Australci bili u skupini s Hrvatskom. Naši rukometaši dobili su utakmicu 36-13, a Callum, koji je sa 190 cm visine i 90 kg igrao na poziciji pivota, nije se upisao među strijelce.

Prije četiri godine Mouncey je počeo rodnu transformaciju promijenivši ime u Hannah. Započeo je s hormonalnom terapijom i pokušao karijeru nastaviti kao rukometašica. Međutim, nije dobio dopuštenje Australskog rukometnog saveza.

Hannah se potom okrenula australskom nogometu, najpopularnijem sportu u ''Down Under''. Do sada je australski nogomet igrala na lokalnoj razini, ali će od 2018. moći igrati i u najjačem razredu u nekoj od saveznih država. Mouncey će igrati u prvenstvu Victorije.

– Mislim da bi bilo neprimjereno zahvaliti vodstvu AFL-a što mi je dopustilo raditi nešto što je dopušteno svakome u Australiji – navela je Hannah Mouncey u otvorenom pismu.

Usprkos odluci u slučaju Mouncey, AFL još nije definirao okvir za rodnu raznolikost.

– Želimo da svi Australci mogu sudjelovati u našoj igri. Međutim, ovo su složena pitanja i mi razmatramo stručna mišljenja i međunarodne okvire koji utječu na naše odluke – poručili su iz AFL-a.

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) prije dvije godine usvojio je nove smjernice prema kojima se transrodne osobe neće morati podvrgnuti operaciji promjene spola kako bi nastupale na Olimpijskim igrama i drugim međunarodnim natjecanjima, javlja Guardian.

Nove smjernice ne stavljaju nikakva ograničenja pred žene koje se žele natjecati u muškoj kategoriji (naravno uz “uvjet” da se osjećaju muškarcima), dok muškarci koji se žele natjecati u ženskoj kategoriji moraju dokazati kako im je razina testosterona u krvi 10 nmol/L barem 12 mjeseci prije prvog natjecanja na kojem žele nastupiti.

Dosadašnja pravila, usvojena 2003. na sastanku u Stockholmu, zahtijevala su da se muškarci koji se osjećaju kao žene (i obrnuto) i podvrgnu operaciji promjene spola te barem dvije godine hormonalne terapije kako bi se mogli natjecati u suprotnoj kategoriji.

Australski nogomet je ekipni sport koji se igra s 18 igrača u polju, a igra se na igralištu za kriket ili sličnom ovalnom igralištu koje mora biti dugo 135-185 metara, a široko 110-150 metara. Igra se loptom jajastog oblika, ali je ona različita od one kojom se igra ragbi ili američki nogomet. Sličan je ragbiju, američkom nogometu i keltskom nogometu (Gaelic football), a koristi i neke elemente iz nogometa.

Prema prosjeku gledanosti, AFL je četvrta najgledanija liga na svijetu. Utakmice australskog nogometa u prosjeku gleda više od 35.000 gledatelja. Gledaniji su tek NFL s prosjekom od 69.400 gledatelja, njemačka Bundesliga s prosjekom od 41.500 gledatelja te engleski Premiership s prosjekom od 35.800 gledatelja.