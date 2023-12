Filip Hrgović: Moje borbe ubuduće će promovirati Saudijci

Predstavljajući svoju 17. profesionalnu borbu, posljednju prije okršaja za IBF-ov svjetski naslov, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović nije puno pričao o svom predstojećem protivniku Australcu Marku de Moriju ali je svima dao do znanja da u sportu kao što je boks i najveće favorite vreba opasnost.

- Ova je borba uletjela niotkud. Nakon što mi je u rujnu istekao ugovor s mojim dosadašnjim promotorima (op.p. braća Sauerland), uletjela mi je neka nova ponuda i sve se dogodilo na brzinu. A moji novi promotori tražili su me da se borim s ovim protivnikom baš na ovoj priredbi i ja sam to prihvatio jer meni je bitno da prođem pripremni kamp i da osjetim psihozu meča. No, budimo realni, protivnik nije ranga boraca na koje ja ciljam ali nije niti za podcijeniti. To je boks i jedan udarac mijenja sve. Shvatio sam ga najozbiljnije i za mene je bitno ostati aktivan, naročito u svjetlu činjenice da me dogodine čeka meč za svjetski naslov po IBF organizaciji. I zato je sve ovo jako dobar scenarij za mene.

A on, ponovit ćemo to, izgleda ovako:

- Mi smo i s pravne i biznis strane odradili stvari koje kažu da se ja trebam za naslov boriti s pobjednikom borbe Fury - Usik no ako će oni htjeti imati uzvrat jedan od njih će morati uprazniti svoj IBF naslov. A u tom slučaju bih se borio sa sljedećim najbolje rangiranim teškašem pa IBF rang listi a to će biti pobjednik borbe Joshua - Wallin.

A scenarije njegove karijere ubuduće će pisati saudijski promotori pa nas je zanimalo kako je došlo do te, nemale, promjene.

- Moji dosadašnji promotori napravili su dobar posao, imao sam 16 mečeva, ostao sam neporažen no istekao nam je ugovor i ja sam gledao što i kako dalje. A kako je Saudijska Arabija ušla u profesionalni boks meni se njihova ponuda činila jako zanimljivom. Naime, to je neki njihov državni projekt da bi svoju državu učinili što privlačnijom destinacijom i u tu svrhu koriste i boks. Moj američki menadžer Connolly i ja pregovarali smo izravno i ja sam bio zadovoljan u uvjetima koje su ponudili. Ne mogu govoriti o detaljima ugovora no neko vrijeme ću biti s njima.

Ono što Filipa privlači, osim konkretne financijske ponude, jest i ideja saudijskih promotora.

- Kao što vidite, složili su priredbu kakva nikad u povijesti nije bila, barem kada su u pitanju teškaši. Oni žele da se svi bore sa svima i spremni su to platiti. I vjerujem da će tako i "spasiti" boks jer se moglo vidjeti da se puno borbi izbjegavalo, da puno promotora nije bilo u stanju dogovoriti određene borbe zbog problema s televizijama i slično. A Saudijci žele puno toga uzeti pod svoje i to je odlično za boks.

Znači li to da će i Hrgovićeva borba za naslov (uz uvjet da pobijedi De Morija) biti u Saudijskoj Arabiji?

- Ovisit će to o protivniku ali i o datumu. Takozvani "Riyadh Season" traje od listopada do ožujka a izvan toga oni će raditi borbe u Las Vegasu, Londonu, dakle diljem svijeta.

Kad su u pitanju najave borbi, Hrgović nije od bombastičnih riječi pa tako odgovara i na temu nokauta koji se, na neki način, od njega u ovoj borbi i očekuje.

- Moj protivnik ima puno mečeva iza sebe, iskusan je i hrabar ali nije na mojoj razini no kao takav je i nezahvalan suparnik jer zna da nema što izgubiti. Vjerojatno će pokušati iznenaditi me, krenut će jako, no ja trebam boksati po svom planu i nokaut će doći, ako dođe. Znate kako se kaže u boksu. Ako želiš nokaut onda se on neće dogoditi ali ako boksaš i pustiš da stvari idu kako treba onda će sjesti i taj udarac za nokaut. Naravno je da ga želim nokautirati i realno je da se to dogodi u nekoliko rundi no boks je nepredvidiv.

Kad (i ako) završi posao kako je planirao, koji meč će pogledati s najvećim zanimanjem?

- Ja sam dosta rano jer moja borba nije tako velika kao one koje su u završnom dijelu priredbe. Iako je Wilder veliki favorit na papiru, ja Parkera ne bih otpisao. Za mene će to biti neizvjesna borba. Wallin je jako nezgodan borac s kontragardom i Joshui će pružiti jako tešku borbu. Joshua s ovom borbom puno riskira. Na programu je i Frank Sanchez ali i dvoboj Mahmoudova i Kabayela. Nevjerojatna priredba.

Uz Filipa, na presici je bio i njegov trener Yousef Hasan koji je govorio o pripremama za ovaj meč:

- Imali smo neki osjećaj da bi se Filip do kraja godine mogao boriti pa nije bilo puno odmora nakon prethodnog meča. Krenuli smo na vrijeme i odradili i bazične i specifične pripreme. Imali smo i šest sparing partnera, većinom iz regije no jedan je bio i iz SAD-a. Zapravo, na sparinzima smo imali momaka koji imaju jači rejting nego Filipov protivnik. Sparirali smo tako da je Filip stalno bio u ringu a sparing-partneri su se mijenjali