Evo što čeka vatrene u 2022. godini: Neće im biti jednostavna

Kako će za hrvatsku nogometnu reprezentaciju izgledati ta u nogometnom smislu neobična i sasvim posebna 2022. godina? Naime, bit će to prva godina u povijesti nogometa u kojoj će se SP održati u kasnojesenskom terminu, od 21. studenoga do 18. prosinca. Stoga će sva nogometna zbivanja u 2022. biti prilagođena tom spektaklu u Dohi i okolici. Koliko će utakmica Hrvatska uopće odigrati do početka SP-a i kada će se i kako za njega uopće pripremati? Sljedeće okupljanje vatrenih bit će tek u ožujku 2022., kada će u terminima dodatnih kvalifikacija za SP vatreni igrati dvije prijateljske utakmice. Sljedeći termini za okupljanje reprezentativaca su u lipnju 2022., u kojemu Hrvatsku prvi put čekaju čak četiri utakmice, i to u natjecanju koje nam baš ne budi lijepe uspomene – Ligi nacija. Suparnike ćemo saznati 16. prosinca, ali kako smo i dalje članica elitne skupine, ponovno nas čekaju sudari s najjačim europskim reprezentacijama.

Dvije pobjede u Ligi nacija

Samo za podsjetnik: Hrvatska u deset nastupa u tom natjecanju (2018., 2020.) ima samo dvije pobjede (Španjolska, Švedska) i čak sedam poraza. Nastavak Lige nacija je u rujnu 2022., s još dvije utakmice, listopad će prvi put biti bez akcija reprezentacija, a onda početkom studenoga 2022. počinju pripreme za SP. Bit će to najkraće pripremno razdoblje dosad, ne dulje od dva tjedna, najvjerojatnije na nekoj od lokacija blizu Dohe, radi aklimatizacije, te s eventualno jednom pripremnom utakmicom, jer – podsjećamo – natjecanje u Kataru počinje 21. studenoga. Za tu utakmicu, sredinom studenoga, Fifa nema predviđen termin i njezina eventualna realizacija bila bi stvar dogovora na razini nogometnih saveza.

Stanka HNL-a u studenome

A što će u 2022. godini biti s nacionalnim ligama? Hrvatski nogometni savez kompletirat će kalendar Prve HNL za sljedeću sezonu do kraja ove jesenske polusezone, ali već se sada zna da tu neće biti većih odstupanja. Tako bi prvenstvena sezona 2022./2023. počela 9./10. srpnja ili eventualno tjedan poslije te bi njezin prvi dio trajao najdulje do 5./6. studenoga. Odmah nakon tog datuma počele bi pripreme vatrenih. Proljetni dio Prve HNL stoga bio počeo ranije, već krajem siječnja 2023., te bi se izgubljeni jesenski termini nadoknađivali igranjem srijedom.

Naši klubovi i sljedeće će sezone u Europi imati istu situaciju; prvak kreće od prvoga pretkola Lige prvaka, tri kluba idu u Konferencijsku ligu. Kvalifikacije za LP počet će 5./6. srpnja 2022., a novost je da će grupna faza Lige prvaka biti okončana do početka studenoga.

>> Modrić bolji od velikana: