Igor Štimac je još uvijek pod dojmom: S njim ćemo možda biti i svjetski prvaci!

Izbornik Indije i nekadašnji izbornik Hrvatske Igor Štimac, pohvalio je igru hrvatske nogometne reprezentacije protiv Rusije i u toj minimalnoj pobjedi vidio maksimalnu vrijednost - na stoperskoj poziciji.

- Snaga, brzina, mirnoća, tehnika. Vedar i optimističan duh. Ma to je dar. Dobili smo, usudio bih se reći, najboljeg stopera u povijesti Vatrenih. To je igrač koji će za godinu dana biti uz rame Van Dijku. On je strašan, a ljevak. S njim ćemo možda biti i svjetski prvaci - kazao je za Sportklub Štimac i osvrnuo se na izbornika Zlatka Dalića:

- On je najveći izbornik u našoj nogometnoj povijesti i neupitno najbolji trener. Ma mi o njemu ne trebamo trošiti niti jedne sekunde. Odveo nas je na SP, napravio je smjenu generacija. Ima kadar koji ima silni potencijal i on je doista uspio sebe ugravirati na prvo mjesto. Mi svi zajedno mu samo možemo čestitati.

Nije se složio s konstatacijom da vatreni nemaju golgetera.

- Iskreno, kao trener volim da moja momčad igra protiv momčadi koja ima napadača. Pa Barcelona je vladala svijetom bez napadača. S Kramarićem, Livajom i Petkovićem se mogu raditi čuda - zaključio je Štimac.