PRIMERA

Elche konačno pobijedio, a Livaković sve promatrao s klupe

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Benfica v Fenerbahce
PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 16:29

Elche je ovom pobjedom napredovao na deveto mjesto sa 19 bodova, dok je Girona u zoni ispadanja, na 18. poziciji sa 12 bodova. Lošiji učinak imaju tek Oviedo sa 10 i Levante s devet bodova.

U susretu 15. kola španjolskog nogometnog prvenstva Elche je sa 3-0 pobijedio Gironu za koju nije branio Dominik Livaković. Golove za domaćine zabili su German Valera (40) i Rafa Mir (51, 57).

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković nije nastupio za goste.

Elche je ovom pobjedom napredovao na deveto mjesto sa 19 bodova, dok je Girona u zoni ispadanja, na 18. poziciji sa 12 bodova. Lošiji učinak imaju tek Oviedo sa 10 i Levante s devet bodova.

Na vrhu ljestvice je Barcelona sa 40 bodova, četiri više od Real Madrida koji ima utakmicu manje.
