Girona se i dalje blamira, Livaković i dalje sjedi na klupi: Jasno je i zašto

Španjolski nogometni prvoligaš Girona ispala je u 2. kolu Kupa Kralja s 1-2 na gostovanju kod trećeligaša Ourensea, a hrvatski vratar Dominik Livaković ostao je na njenoj klupi za pričuve.

U srijedu navečer je postalo sasvim izgledno da će 30-godišnji čuvar mreže napustiti Gironu tijekom zimskog prijelaznog roka ako se tijekom idućih mjesec dana ne ozlijedi prvi vratar Paulo Gazzaniga.

"Znam tko će braniti", izjavio je trener Michel uoči utakmice u Ourenseu, na sjeveru Španjolske. "Ne volim što ljudi tračaju jer je Livaković jedan od naših vratara. Vidjet ćemo hoće li igrati ili ne", dodao je na pitanje o situaciji među vratnicama.

Livaković nije zaigrao, a 33-godišnji Argentinac se našao u starnoj postavi premda je u prethodnoj rundi Kupa branio rezervni vratar. No trener Michel ovaj put nije imao na raspolaganju ozlijeđenog trećeg vratara Vladimira Krapivtsova, a da je Livaković zaigrao više ne bi mogao promijeniti klub.

Hrvatski reprezentativac je ove sezone već branio za turski Fenerbahče, koji ga je posudio katalonskoj Gironi, a igrač u jednoj sezoni smije braniti za najviše dva kluba. Livaković niti nakon tri mjeseca nije debitirao za Gironu jer Michel u prvenstvu daje prednost Gazzanigi, a s obzirom da za šest mjeseci počinje Svjetsko prvenstvo potrebne su mu minute na terenu.

Hrvatski mediji su nedavno izvijestili da bi ih mogao dobiti u zagrebačkom Dinamu gdje je Ivan Nevistić izgubio mjesto prvog vratara.

Girona, koja se bori za opstanak u Primeri, primila je gol u Ourenseu već u prvoj minuti kada je precizan bio igrač domaćih Alvaro Yuste. Krilni kolumbijski igrač Yaser Asprilla poravnao je rezultat u 24. minuti, ali je pobjedu trećeligašu donio marokanski krilni nogometaš Omar Ouhdadi u 64. minuti.

Ourense je u 1. kolu bio izbacio prvoligaša Oviedo bivšeg hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala, koji je tom prilikom zabio gol iz jedanaesterca.