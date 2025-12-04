Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo

Dominik Livaković ovog je ljeta napustio Fenerbahče gdje je izgubio status prvog vratara i pridružio se španjolskoj Gironi kako bi dobio minutažu koja mu je u Turskoj nedostajala. Međutim, Livaković se nije nametnuo u Gironi te je odlučio prekinuti posudbu i želja mu je u siječnju vratiti se u Dinamo.

Turski Fotomac sada piše kako su Fener i Girona dogovorili prekid Livakovićeve posudbe u siječnju te bi se on tako trebao vratiti u Tursku. Hrvatska jedinica tada može potražiti novi klub pa tako se i vratiti u Dinamo, barem na pola sezone. Za njega je sada ključno samo da ne upiše nastup za Gironu prije povratka u Fener jer onda ne bi mogao nastupiti za treći klub u istoj sezoni.

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posljednju klupsku utakmicu odigrao je još 31. kolovoza kada je branio za Fener u pobjedi nad Genclerbirliğijem. U međuvremenu je igrao samo za hrvatsku reprezentaciju te upisao tri nastupa u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta.

Livaković je 293 puta stao među vratnice u dresu Dinama prije nego što je u ljeto 2023. preselio u Fenerbahče za 6.8 milijuna eura.