Elaine Thompson pobijedila Fraser Pryce u foto-finišu

Olimpijska pobjednica na 100m Elaine Thompson obranila je naslov prvakinje Jamajke na 100 m nakon što je foto-finišom utvrđeno da je bila tri tisućinke brža od bivše olimpijske i svjetske prvakinje Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Thompson je loše startala, ali je stigla Fraser-Pryce na zadnjih 20m i obje su prošle kroz cilj istovremeno s vremenom 10.73 , no foto-finiš je pokazao da je Thomspon ipak bila brža i to za tri tisućinke. Kako ovo prvenstvo predstavlja i kvalifikacije za SP koje se u Dohi održava od 28. rujna do 6. listopada, obje su osigurale nastup na svjetskoj atletskoj smotri.

- Borila sam se s ozljedom Ahilove tetive i iza mene je teška sezona tako da dolazak ovamo i obrana naslova znače jako puno za mene jer se još uvijek ne osjećam 100 posto sigurnom - izjavila je Thompson.

Ovo je najbolje vrijeme za Thompson od 2017., dok je 32-godišnja Fraser-Pryce zadnji put trčala ovako brzo 2015.

Treće mjesto zauzela je svjetska prvakinja za mlađe od 20 17-godišnja Briana Williams s nacionalnim juniorskim rekordom 10.94 što joj je osiguralo prvi put mjesto u jamajčanskoj seniorskoj reprezentaciji. Williams, koja je tek u ožujku navršila 17 godina, prvi put je trčala ispod 11 sekundi.

Kod muškaraca, pobjednik na 100m bio je Yohan Blake s vremenom 9.96, ispred Tyquendoa Traceya (10.00) i Rasheeda Dwyera (10.10).

Na 400m prepone u ženskoj konkurenciji slavila je Rushell Clayton (54.73), a kod muškaraca Kemar Mowatt (48.70).