Medicinske sestre posumnjale u "kolegicu", otkriven skandal svjetskih razmjera

Hillary Kiprotich, 29-godišnji Kenijac koji je sudjelovao u brojnim maratonskim utrkama diljem svijeta u konkurenciji atletičarki i pritom osvojio tri odličja, čitavo je vrijeme lagao da je žena!

Kiprotick se predstavljao kao Shieys Chepkosgei (tako je još uvijek zaveden na stranici Međunarodnog atletskog saveza!), te tko zna koliko bi još trajala ta obmana da prije šest dana nije uhićen u jednoj kenijskoj bolnici jer je ujedno odlučio glumatati medicinsku sestru.

Uredno je Kiprotich nosio na sebi uniformu, imao i lažnu identidikacijsku iskaznicu vezanu iz ime i prezime Pamela Mulupi, međutim prijevara je pala u vodu kada su kolegice na odjelu shvatile da nešto ne valja, da ne postoji u registru medicinskih sestara, te o svemu obavijestile policiju.

Kiprotich je odmah sproveden u ženski zatvor u Eldoretu, a kada je na red stigao rutinski pregled, uslijedilo je iznenađenje.

Kenijac je u srijedu na sudu priznao da je muškarac, ali i u svoju obranu kazao da se registrirao kao žena kada se dao u atletiku jer se osjećao kao pripadnica ljepšega spola.

Kenyan athlete Hillary Kiprotich aka Shieys Chepkosgei has participated in marathons in Malaysia, Morocco, Tanzania & Zambia as a woman and won three medals so far. She also impersonated a female nurse at Moi Teaching and Referral Hospital pic.twitter.com/jopkfV32zC