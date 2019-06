Led je probijen, sada više nema pritiska, ali ni stresa

Sara Kolak, olimpijska prvakinja u bacanju koplja iz Rija 2016. godine, blistala je od sreće nakon što je osvojila prvo mjesto na međunarodnom mitingu u Ostravi. Nakon 22 mjeseca, naša kopljašica vratila se pobjedom, i to hicem iz pete serije – 64,45 metara.

– Dala sam sve od sebe i to mi je najbitnije. Dobro se osjećam nakon nastupa, ništa me ne boli. Sve je bilo odlično. Čak je i rezultat na mitingu u Ostravi za mene neočekivan, a pobjeda je šlag na tortu. Drago mi je što sam ostvarila prvi cilj, a to su bile norme za SP i OI. Probila sam led, no imam još dosta posla do kraja sezone. Moram poboljšati tehniku – rekla je Sara.

>>> Pogledajte povratnički hitac Sare Kolak u Ostravi

Jesu li ostale kopljašice iznenađene vašim povratničkim hicem?

– To ne znam. Kao što ne znam što im je bilo da su postigle tako slabe rezultate. Pokazalo se kao pun pogodak što sam došla u Ostravu još u ponedjeljak pa sam odmorna dočekala natjecanje – istaknula je Sara koja će do odlaska na sljedeći miting kombinirano trenirati u Celju i Rijeci.

– Trenirat ću po vrućinama jer me takvo vrijeme očekuje i u Dohi. Već sam se privikla trenirati na 35 stupnjeva. Do Lausanne ima puno vremena i sigurno ću ga dobro iskoristiti. Sada više nisam pod pritiskom da nešto moram, a to je jako dobro. Kad čovjek uživa u natjecanju, kad nema stresa, onda su i rezultati puno bolji – zaključila je Sara.

U Ostravi je nastupila još jedna hrvatska atletičarka – Ana Šimić. No, nije bila na razini svojih rezultata ove sezone. Osvojila je šesto mjesto u skoku u vis s preskočenih 1,90 metara.

Prva je bila Ruskinja Marija Lasitskene s preskočenih 2,06 metara što je ne samo vodeći rezultat sezone već i rekord mitinga, koji je do jučer držala Blanka Vlašić skokom 2,05 metara iz 2008. godine.

Bilo je još nekoliko sjajnih rezultata. Rekord mitinga postavio je američki motkaš Kendricks (5,93 m). Estonski bacač koplja Kirt pobijedio je hicem 90,34 metra što je vodeći rezultat sezone i nacionalni rekord. Rekord mitinga postigao je i Novozelanđanin Walsh u bacanju kugle (22,27).

Shaunae Miller-Uibo postigla je najbolji svjetski rezultat u utrci na 300 metara (34.41). Zanimljivo je da se u toj disciplini ne vode službeno svjetski rekordi jer se ta disciplina nikad nije pojavila ni na jednom velikom natjecanju, bilo da je riječ o Europskom ili Svjetskom prvenstvu ili pak o Olimpijskim igrama.