EKSKLUZIVNO Christian Eriksen dolazi u Zagreb na genetsko testiranje?!

Christianu Eriksenu, danskom nogometašu čiji je srčani zastoj usred utakmice šokirao sportski svijet, proteklih su dana stizale poruke podrške odasvud. A jedna vrlo posebna stiže mu danas iz Hrvatske, točnije iz Specijalne bolnice Sveta Katarina čiji je predsjednik Upravnog vijeća, ujedno i predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza, prof. dr. Dragan Primorac uputio dopis Danskom nogometnom savezu.

Uz čestitke na prolazu u osminu finala Prvenstva, Europe, na adresu predsjednika Jespera Mollera i glavnog tajnika Jakoba Jensena stigao je poziv Christianu Eriksenu da upravo u ovoj hrvatskoj bolnici, koja se nametnula kao centar izvrsnosti u ovom dijelu Europe, obavi sveobuhvatno genetsko testiranje. A taj, još jedan hrvatski iskorak u području znanosti, omogućio bi da se Eriksenu utvrdi moguća genetska podloga tog srčanog zastoja koji ga je snašao u 43. minuti utakmice protiv Finske.

A baš nedavno hrvatskoj sportskoj javnosti u suradnji Hrvatskog nogometnog saveza, Specijalne bolnice Sv. Katarina i američke korporacije Invitae, predstavljen je projekt "Razvoj cjelovitog modela prevencije iznenadne srčane smrti: Analiza 294 gena i pripadajućih mutacija povezanih sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti sportaša". A ovaj projekt pokrenut je još u lipnju 2019. s ciljem prevencije iznenadne srčane smrti koji uz cjeloviti kardiološki pregled (12 kanalni EKG, ultrazvuk srca, ergometriju te 24-satni holter) uključuje najsveobuhvatniju analizu gena povezanih sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti sportaša.

A takvo što vjerojatno bi se dogodilo i nesretnom Eriksenu da nije bilo brze intervencije oživljavanja već na samom terenu. I zato se može posumnjati da u svemu tome postoji genetska podloga što bi se moglo provjeriti u spomenutoj hrvatskoj bolnici. U slučaju da se nakon genetskog testiranja kod Eriksena utvrdi pojavnost mutacije na jednom od gena povezanim sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti, nužno će biti testirati i njegovu djecu.

Na predstavljanju projekta, kojem je tada nazočio i Večernjakov novinar, rečeno je da su prvi rezultati vezani uz ulogu specifičnih genetičkih biljega kao mogućih prediktora iznenadne srčane smrti, znanstvenici iz Njemačke, SAD-a, Kanade i Hrvatske predstavili u znanstvenom časopisu "Frontiers in Medicine".

A to istraživanje obuhvatilo je tri naraštaja jednog sportaša preminulog od iznenadne srčane smrti pri čemu je analiziran najveći broj gena, točnije 294, povezanih s nizom nasljednih kardioloških stanja. Među analiziranim genima su i oni koji dovode do poremećaja električne aktivnosti srca uključujući i nasljedne poremećaje ionskih kanala srca poput sindroma produljenog QT intervala, Brugadinog sindroma, ali i geni čije promjene dovode i do promjena u strukturi srca kao što su kardiomiopatije.

Ono što se dogodilo Eriksenu, nogometašu Intera, a prije toga Tottenhama i Ajaxa, koji je u svojoj karijeri prošao kroz niz slojevitih sportskih pregleda, može se isčitati i iz izjave jednog od najuglednijih njemačkih kardiologa prof. dr. Johannesa Brachmanna. A on je kazao, a tu smo izjavu slušali i putem video-linka, da posljednje znanstvene spoznaje sugeriraju kako klasični kardiološki pregled nije dostatan u ranom otkrivanju stanja koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti vrhunskih sportaša i da genetski probir kod predisponiranih sportaša ima ključnu ulogu.

Kako je kazao profesor Brachmann, iznenadna srčana smrt može pogoditi svakoga, kako profesionalnog sportaša tako i početnika, nažalost bez ikakvih simptoma i najave. Pri tome treba znati da su sportaši istoj mogućnosti izloženi 2,8 puta više od nekoga iz prosječnog puka tko ne prakticira vrlo teška tjelesna opterećenja i nije izložen dodatnom stresu kojeg mogu činiti iznimne klimatološke prilike (velika vrućina, vlaga), natjecateljski naboj ili neka druga bolest koja može biti okidač.

Inače, za hrvatski model prevencije iznenadne smrti u sportaša, znaju i predsjednik Fife Gianni Infantino kao i predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin, a njih je s tim upoznao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker.

Saznavši kakvo je pismo krenulo prema Dancima, koji slave svoj prolazak u osminu finala Prvenstva Europe i za koji uspjeh su tražili motivaciju u igranju za svog unesrećenog suigrača, nazvali smo profesora Primorca. A ovaj etabilirani genetičar te stalni sudski vještak te predsjednik Hrvatskog društva za humanu genetiku i Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu, nam je kazao:

- S obzirom da se u "New England of Journal Medicice", jednom od vodećih znanstvenih časopisa, ističe da u oko 40 posto slučajeva iznenadne srčane smrti razlog ostaje nepoznat držim da će genetika, ali i druge znanstvene discipline iz područja multi-OMICS analiza, imati ključnu ulogu u bolje razumijevanju mehanizma nastanka ali i prevencije takvih tragičnih događaja. U našem cjelovitom modelu, uz standardne kardiološke testove, poseban naglasak smo stavili na analizu 294 gena koji su povezani sa stanjima koji dovode do srčanog zastoja. Stoga i želimo pomoći danskim kolegama, pa tako i samom Eriksenu, u traganju za stvarnim razlogom srčanog zastoja koji mu se dogodio. Nudimo im suradnju s ciljem optimizacije njegova daljnjeg liječenja ali i utvrđivanja eventualnog postojanja mutacija povezanih sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti u njegovoj obitelji kako bi se ti nemili događaji prevenirali. U slučaju postojanja takvih mutacija, za njegovu djecu to bi moglo biti životno važno.