Dvije situacije remete Dalićeve planove za nastavak kvalifikacija. Jedan Ličanin mogao bi u povijest

Dvije situacije donekle remete Dalićeve planove što se tiče sastavljanja momčadi za kvalifikacijsku utakmicu s Farskim Otocima (petak, 20.45 sati) u Torshavnu: ozljeda Josipa Juranovića i rođenje djeteta Josipa Stanišića, zbog čega branič Bayerna još nije stigao u Zagreb. Inače, 25-godišnjem Josipu ovo je drugo dijete; sa svojom partnericom dobio je sina u siječnju 2024.

Tako je postalo realno da protiv Farskih Otoka minutažu dobije prvi Ličanin u povijesti hrvatske reprezentacije, 25-godišnji Ivan Smolčić, mladić čvrst kao stijena koji je rođen u Gospiću, a karijeru gradi u talijanskom Comu.

Uoči jučerašnjeg okupljanja izbornik je prvi put progovorio o nepozivanju Luke Sučića u reprezentaciju. Pojasnio je kako "slučaj Sučić" – ne postoji.

– Nikad nisam govorio da je netko kažnjen, potjeran ili izbrisan iz reprezentacije. Nisam u reprezentaciji da bih kažnjavao i tjerao nekoga, ovdje sam da Hrvatsku odvedem na Svjetsko prvenstvo 2026. Imam svoj način i svoj put kako to napraviti. Proteklih osam godina rezultati pokazuju radim li to dobro ili loše. Nisam nikoga kaznio – kazao je Dalić pa nastavio:

Poštujem obitelj

– Izabrao sam 20 igrača, kao što sam to napravio 98 puta dosad. Vi i javnost ste se sa mnom složili u 95 posto slučajeva. Sad je trebalo napasti mene, reprezentaciju i obitelj, i nastala je bespotrebna hajka. Nema to veze s pojedincem. Trebalo je napraviti aferu. Poštujem odluku Luke Sučića i obitelj, ali poštujem i svoju obitelj i odluke. Nema tjeranja, nadam se da će se vratiti u reprezentaciju, kao i drugi. Nemamo probleme u reprezentaciji, sve štima. Ova tema je gotova. Luka je rekao da poštuje moj izbor. To nitko nije objavio. Nema potrebe za aferama i problemima. Pitao me može li otići na sestrino vjenčanje. Rekao sam mu da mu to ne mogu zabraniti, ali da zna pravila koja se poštuju osam godina. Zna se tko je glava obitelji i tko odgovara. Zbog toga smo bili i drugi i treći na svijetu. Kad ste se već dotaknuli dvostrukih kriterija, ima situacija u životu na koje ne možete utjecati, bilo da je riječ o djetetu, smrtnom slučaju, ja ću pustiti igrače. Evo, pustit ću Stanišića jer čeka dijete.

Jeste li zadovoljni igrama nogometaša koji su promijenili sredine, bilo je pitanje za Dalića.

– Još je rano za ocjene. Drago mi je da su dečki našli klubove i da se pokušavaju vratiti u formu. Modrić? Znam njegov cilj. Ima 40 godina, ali i toliko energije, volje i snage i već je postao najvažniji igrač nove momčadi. To nas može veseliti. Nadam se da će ga poslužiti zdravlje i da će tako nastaviti.

Kakvi su statusi Šutala (samo dva nastupa za Ajax ove sezone, 12 i 28 minuta) i Livakovića (dva nastupa po 90 minuta za Fenerbahçe)?

– Josip ima problema i klub ga je štedio. Zdrav je i spreman, ali vodit ćemo brigu o njemu. Livaković je broj 1 u reprezentaciji, i bit će i dalje. Vjerujemo mu, znamo koliko je toga dobrog donio reprezentaciji.

Kakva je reprezentacija Farskih Otoka?

– Čeka nas teško gostovanje, utakmica na umjetnoj travi. Oni su izgubili od Češke (1:2) i Crne Gore (0:1), ali jako teško. Sve ovisi o nama, našem pristupu i odnosu. Morat ćemo biti strpljivi. Važno je jedino to da uzmemo tri boda. Igračima ću reći da je protivnik opasan i morat ćemo se postaviti kao da je na drugoj strani neka jača sila. Netko poput Španjolske ili Francuske – odgovorio je Dalić.

Kakvo je danas izbornikovo mišljenje o hrvatskoj ligi?

– Nisam rekao ništa loše o hrvatskoj ligi. Hrvatska reprezentacija već je godinama među 10 na svijetu, a hrvatska liga 22. u Europi. Ne želim da me se krivo protumači; gledamo li kriterij izbora preko hrvatske lige, onda smo u problemima. Onda ne možemo očekivati ni plasman na veliko natjecanje, a kamoli medalju. Problem je što igrači rano odlaze iz Hrvatske, a mjerilo kvalitete lige je rezultat u Europi – istaknuo je Dalić, poželjevši Dinamu i Rijeci uspjeh u Europi.

Inače, platforma Sofascore izbacila je u ponedjeljak poredak desetorice najbolje ocijenjenih hrvatskih reprezentativaca ove sezone u svim natjecanjima. On izgleda ovako: prvi je Mario Pašalić iz Atalante s prosječnom ocjenom 7,70, slijede Jakić (Augsburg) 7,50, Luka Modrić (Milan) 7,43, Ivan Perišić (PSV Eindhoven) 7,34, Toni Fruk (Rijeka) 7,20, Martin Erlić (Midtjylland) 7.20, Dominik Kotarski (Kopenhagen) 7,16, Dominik Livaković (Fenerbahçe) 7,10, Nikola Moro (Bologna) 7,10, Josip Šutalo (Ajax) 7,05.

Stanišić najvredniji

Od naših napadača u strijelce su se upisali Perišić, Budimir i Ivanović s po jednim pogotkom za PSV, Osasunu i Benficu, dok Andrej Kramarić još nije probio led u Hoffenheimu ove sezone.

Od nogometaša izabranih za rujanske akcije reprezentacije, najveću tržišnu vrijednost po Transfermarktu ima Josip Stanišić, 32 milijuna eura, prvi do njega je Josip Šutalo s 24 milijuna, a treći Martin Baturina s 22 milijuna eura. Naravno, najveću tržišnu vrijednost od 75 milijuna eura i dalje ima trenutačno ozlijeđeni Joško Gvardiol.

Kad smo već kod našeg prvog rujanskog suparnika, reprezentacija Farskih Otoka tek je 141. selekcija na Fifinoj rang-listi (Hrvatska na 10. mjestu, nap.a.), a zanimljivost je kako je Zlatko Dalić tamo već jednom bio, ne kao izbornik, nego kao pomoćnik izbornika mlade vrste Dražena Ladića. Hrvatska je tog 17. listopada 2007. na Farskim Otocima slavila 2:1 pogocima Nikole Kalinića i Tomislava Bušića.