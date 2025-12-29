Može li se u državi naći posao za više od 1400 eura? Hrvat otkrio: 'Sramota me ovo napisati....'

"Prošla sam više radnih mjesta i nisam našla posao s plaćom većom od 1400 eura. Kolike su vaše plaće? Gdje radite? Ostaje li Vam na kraju mjeseca ijedan euro?" Ovo je pitanje koje je na Redditu postavila jedna korisnica i pokrenula lavinu komentara u kojima su Hrvati otvoreno progovorili o svojim primanjima i financijskim borbama.

Na objavu se javilo više od tristo korisnika iz najrazličitijih profesija. Dok asistent koji radi s osobom s mentalnim poteškoćama prima 990 eura, zaposlenik u kladionici ima plaću od 1900 eura. Pravnik u struci zarađuje 1300 eura, a vozač kipera 2600 eura, što je potonjeg navelo na komentar: "Sramota me ovo napisati kad vidim daleko obrazovanije ljude od sebe ovdje." U raspravi su se našle i odgojiteljice s plaćom od 1450 eura, od kojih neke moraju konobariti vikendima kako bi došle do 2000 eura mjesečno, ali i IT stručnjaci čija se primanja kreću od skromnih 1250 eura za "digitalnog domara" do impresivnih 3500 eura za backend developera.

Kao ključan faktor koji određuje hoće li nekome na kraju mjeseca ostati ijedan euro nametnulo se stambeno pitanje. Korisnik koji radi u kladionici za 1900 eura naveo je da mu, budući da ima vlastiti stan, mjesečno ostane više od 1000 eura. S druge strane, voditelj u digitalnom marketingu s plaćom od 2200 eura priznaje kako mu zbog kredita za stan, na koji mu odlazi 40 posto primanja, na kraju ne ostane mnogo. Slično iskustvo dijeli i direktor u IT firmi s plaćom od 4200 eura, koji se žali da unatoč visokim primanjima ne može pronaći priuštiv stan u Zagrebu ispod 400 tisuća eura. To potvrđuje da teret najma ili otplate kredita može u potpunosti neutralizirati prednost natprosječne plaće.

Iako su se u komentarima našle i plaće od 850 eura za administratora ili oko 800 eura za zaštitara, mnogi su primijetili da su se u raspravu većinom uključili oni s višim primanjima, pogotovo iz IT sektora. "Svaki put sve isto kad se pita kolike su vam plaće, samo se javljaju inženjeri, razni stručnjaci i ostali biznismeni. Medijalna plaća u Hrvatskoj je 1250 eura. Većina ljudi radi sa strane nešto ili preživljava iz mjeseca u mjesec", istaknuo je jedan korisnik. Službeni podaci pokazuju da je medijalna neto plaća u Hrvatskoj, ona koju prima "običan" radnik, znatno niža od prosjeka i iznosi oko 1250 eura. To znači da polovica zaposlenih u državi zarađuje manje od tog iznosa, što je daleko od slike koja se stječe čitanjem komentara na Redditu.