Talijani licemjerno pokopali čudesnog Hrvata kojeg su do danas obožavali: 'Tko si zapravo ti?'

Talijanski velikan Inter je u drugom kolu Serie A doživio neugodan poraz. Finalist prošle Lige prvaka i jedan od najvećih favorita za osvajanje Serie A izgubio je na domaćem terenu od Udinesea. Interovi navijači bili su jako razočarani na izvedbu svog kluba i novog trenera Christiana Chivua koji ima težak zadatak zamijeniti sjajnog Simonea Inzaghija.

Na udaru navijača našao se i hrvatski reprezentativac Petar Sučić, a nije ga poštedjela niti ugledna Gazzetta dello Sport koja je žestoko kritizirala njegovu prezentaciju.

U članku u kojem je ocjenjivala pojedince na susretu, Gazzetta dello Sport je stavila Sučića u naslov uz pitanje: 'Tko si zapravo ti?'. Dala mu je Gazzetta lošu ocjenu 4.5, uz suigrača Yanna Bissecka najnižu na utakmici. Nazvala ga je i polubratom Sučića koji je oduševio u prvom kolu.

Naglasio je talijanski medij da je upravo iz njegove pogreške krenula akcija koja je dovela do pogotka Davisa. Utakmicu su mu proglasili večeri za zaborav koja mu je naglo zakočila uspon u talijanskom velikanu.

- Nakon debija iz snova protiv Torina stiglo je prvo pravo razočaranje. Postavljen na lijevu stranu, poziciju koju slabije poznaje, mladi Hrvat se izgubio u igri, s nizom banalnih pogrešaka i nesigurnošću koju nitko nije očekivao", piše InterNews24.

Takve ocjene potpuna su suprotnost onima nakon prvog kola kada je Sučić asistirao, a Inter deklasirao Torino s 5:0, kada su Sučića uzdizali u nebesa i hvalili ga na sva zvona.