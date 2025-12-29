VIDEO Digli sve raspoloživo oružje, svijet zabrinut zbog poteza svjetske sile: 'Ova operacija je upozorenje'

Kina je u ponedjeljak započela opsežne vojne vježbe s bojevom municijom pod nazivom „Misija pravde 2025.“, okruživši Tajvan pomorskim, zračnim i raketnim snagama. Narodnooslobodilačka vojska (PLA) simulirala je blokadu ključnih tajvanskih luka, napade na pomorske ciljeve i odvraćanje međunarodnog 'miješanja', opisujući operaciju kao "oštro upozorenje" protiv "separatističkih snaga" na Tajvanu i stranih sila koje podržavaju otok.

Vježbe, prve usmjerene na Tajvan od travnja, uključuju razarače, fregate, lovce, bombardere, dronove i rakete dugog dometa, testirajući sposobnosti za 'brze manevre, svedimenzionalnu blokadu i preciznu neutralizaciju ciljeva'. Kineska obalna straža pridružila se operaciji, provodeći 'inspekcije provođenja zakona' oko vanjskih otoka Tajvana. Glasnogovornik PLA-e, pukovnik Shi Yi, nazvao je vježbe "legitimnom i nužnom akcijom" za zaštitu kineskog suvereniteta i nacionalnog jedinstva. Tajvansko ministarstvo obrane oštro je osudilo potez Pekinga, optužujući ga za eskalaciju napetosti i ugrožavanje regionalnog mira. "Obrana demokracije nije provokacija, a postojanje Republike Kine nije izgovor za agresiju", priopćilo je ministarstvo, dodajući da je poslalo "odgovarajuće snage“ i pokrenulo vježbe protuborbene spremnosti. Tajvanska obalna straža upozorila je da vježbe ugrožavaju sigurnost plovidbe i prava ribara, javlja Guardian.

Peking smatra Tajvan kineskom provincijom i intenzivirao je pritisak na otok, uključujući prijetnje i vojne operacije, dok tajvanski parlament i većina građana odbacuju mogućnost vladavine Komunističke partije Kine (KPK). Vježbe dolaze nakon prodaje američkog oružja Tajvanu vrijednog 11 milijardi dolara, izjava japanske premijerke Sanae Takaichi o mogućem vojnom angažmanu u slučaju kineskog napada i govora tajvanskog predsjednika Lai Ching-tea o jačanju obrane do 2027.

Analitičari ističu da su vježbe veće i bliže Tajvanu nego prijašnje, s naglaskom na odvraćanje međunarodnog sudjelovanja, što je prvi put eksplicitno navedeno. "PLA javno demonstrira sposobnosti protiv pristupa/uskraćivanja područja", rekao je William Yang iz Međunarodne krizne skupine, dodajući da Peking pažljivo prati reakcije SAD-a.

'Misija pravde 2025.' šesta je velika vježba PLA-e usmjerena na Tajvan od 2022., kada je slična operacija pokrenuta nakon posjeta Nancy Pelosi. Tajvanski dužnosnici upozoravali su na mogućnost eskalacije nakon japanskih izjava, dok se spekulira da bi ove vježbe mogle biti dio šire kampanje pritiska.