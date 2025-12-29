Naši Portali
MANJI ZAHVAT

Slavni trener završio na operaciji, poznat razlog njegovog dolaska u bolnicu

Serie A - AC Milan v Lazio
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
29.12.2025.
u 17:28

Trener talijanskog prvoligaša Lazija Maurizio Sarri (66) podvrgnut je manjoj operaciji srca, objavio je rimski klub

"Trener Maurizio Sarri, je nakon dijagnoze atrijske fibrilacije, podvrgnut kateterskoj ablaciji korištenjem PFA tehnologije u Poliklinici Tor Vergata. Zahvat, koji je izveo profesor Andrea Natale, međunarodni pionir s preko trideset godina iskustva u liječenju ovog stanja, bio je uspješan," poručili su iz kluba.

Talijanski mediji navode kako se radilo o rutinskoj intervenciji, a 66-godišnji Sarri bi trebao nastaviti svoje redovne dužnosti u nadolazećim danima.

Lazio se trenutačno nalazi na osmom mjestu Serie A, a idući susret ima u nedjelju kada dočekuje trećeplasirani Napoli.
Maurizio Sarri

