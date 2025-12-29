Slavni trener završio na operaciji, poznat razlog njegovog dolaska u bolnicu

"Trener Maurizio Sarri, je nakon dijagnoze atrijske fibrilacije, podvrgnut kateterskoj ablaciji korištenjem PFA tehnologije u Poliklinici Tor Vergata. Zahvat, koji je izveo profesor Andrea Natale, međunarodni pionir s preko trideset godina iskustva u liječenju ovog stanja, bio je uspješan," poručili su iz kluba.
Talijanski mediji navode kako se radilo o rutinskoj intervenciji, a 66-godišnji Sarri bi trebao nastaviti svoje redovne dužnosti u nadolazećim danima.
Lazio se trenutačno nalazi na osmom mjestu Serie A, a idući susret ima u nedjelju kada dočekuje trećeplasirani Napoli.
