Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
UVJERLJIVO NA VRHU

Poljud je najposjećeniji na Balkanu ove polusezone, evo gdje su Maksimir, Rujevica, Opus Arena...

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
29.12.2025.
u 17:53

Uz veliku četvorku, ističe se Željezničar, petoplasirani klub na popisu, s jakih 74.750 gledatelja i čak 56,8% popunjenosti Grbavice, što ga čini najposjećenijim klubom u Bosni i Hercegovini

Zanimljive statističke parametre ponudila je Instagram stranica 'Stadioni i Arene' koja je objavila 20 najgledanijih klubova u regiji. Najveći interes navijača u regiji ponovno je privukao Hajduk, nakon završenog jesenskog dijela sezone u svih šest liga bivše države, splitski klub ostvario je izvanredne brojke kada je riječ o posjećenosti domaćih utakmica. Nakon završetka jesenskog dijela prvenstva u svih šest liga na području bivše Jugoslavije, istaknula se lista 20 klubova s ​​najvećom ukupnom posjećenošću domaćih utakmica.

Splitski Hajduk daleko je najposjećeniji klub u regiji. Čak 213.508 gledatelja posjetilo je Poljud u devet domaćih utakmica, s impresivnom popunjenošću stadiona od 69,3% i prosjekom od 23.723 gledatelja po utakmici - apsolutni vrh u regiji! Zagrebački Dinamo drži drugo mjesto s 94.257 gledatelja, dok je Partizan treći sa 69.207, ispred Crvene zvezde, koja je u osam domaćih utakmica okupila 64.417 ljudi. Velika četvorka jasno dominira regijom u apsolutnim brojkama.

Uz veliku četvorku, ističe se Željezničar, petoplasirani klub na popisu, s jakih 74.750 gledatelja i čak 56,8% popunjenosti Grbavice, što ga čini najposjećenijim klubom u Bosni i Hercegovini. Uz Hajduk i Dinamo, na popisu su iz Hrvatske ušli i Rijeka, Osijek, Istra, Varaždin i Vukovar 1991, što je još jedan dokaz da su hrvatski klubovi i HNL najposjećenija liga u regiji.
Ključne riječi
posjeta gledanost Crvena zvezda Dinamo Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!