Poljud je najposjećeniji na Balkanu ove polusezone, evo gdje su Maksimir, Rujevica, Opus Arena...

Zanimljive statističke parametre ponudila je Instagram stranica 'Stadioni i Arene' koja je objavila 20 najgledanijih klubova u regiji. Najveći interes navijača u regiji ponovno je privukao Hajduk, nakon završenog jesenskog dijela sezone u svih šest liga bivše države, splitski klub ostvario je izvanredne brojke kada je riječ o posjećenosti domaćih utakmica. Nakon završetka jesenskog dijela prvenstva u svih šest liga na području bivše Jugoslavije, istaknula se lista 20 klubova s ​​najvećom ukupnom posjećenošću domaćih utakmica.

Splitski Hajduk daleko je najposjećeniji klub u regiji. Čak 213.508 gledatelja posjetilo je Poljud u devet domaćih utakmica, s impresivnom popunjenošću stadiona od 69,3% i prosjekom od 23.723 gledatelja po utakmici - apsolutni vrh u regiji! Zagrebački Dinamo drži drugo mjesto s 94.257 gledatelja, dok je Partizan treći sa 69.207, ispred Crvene zvezde, koja je u osam domaćih utakmica okupila 64.417 ljudi. Velika četvorka jasno dominira regijom u apsolutnim brojkama.

Uz veliku četvorku, ističe se Željezničar, petoplasirani klub na popisu, s jakih 74.750 gledatelja i čak 56,8% popunjenosti Grbavice, što ga čini najposjećenijim klubom u Bosni i Hercegovini. Uz Hajduk i Dinamo, na popisu su iz Hrvatske ušli i Rijeka, Osijek, Istra, Varaždin i Vukovar 1991, što je još jedan dokaz da su hrvatski klubovi i HNL najposjećenija liga u regiji.