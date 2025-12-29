VIDEO Majstorija Luke Vuškovića proglašena za najljepši gol mjeseca u Bundesligi, pogledajte je

Nevjerojatne scene viđene su u velikom sjevernonjemačkom derbiju odigranom 7. prosinca, kada je HSV u sklopu 13. kola Bundeslige ugostio rivale iz Bremena. Utakmica je opravdala sva očekivanja, a trenutak genijalnosti koji je obilježio ne samo taj dvoboj, već i cijeli nogometni mjesec u Njemačkoj, dogodio se u 75. minuti. Pri rezultatu 1:1, nakon gužve u šesnaestercu Werdera, lopta se odbila do Luke Vuškovića, koji je instinktivnim i tehnički savršenim udarcem petom poslao loptu u mrežu za vodstvo svoje momčadi. Iako su gosti samo tri minute kasnije izjednačili preko Justina Njinmaha, pobjedu HSV-u na kraju je donio Yussuf Poulsen golom za konačnih 3:2, no upravo je Vuškovićev potez ostao glavna tema razgovora. Taj je pogodak bio njegov drugi u jedanaest nastupa za njemačku momčad, potvrdivši da se ne radi samo o talentiranom braniču, već i o igraču koji može biti opasan u napadu. Gol pogledajte OVDJE.

Krajem mjeseca stigla je i službena potvrda onoga što su mnogi očekivali. U žestokoj konkurenciji deset fantastičnih golova, Vuškovićeva peta proglašena je najboljim pogotkom mjeseca prosinca 2025. godine, objavila je Bundesliga. Odluka je donesena glasovima navijača putem službene aplikacije lige, što ovom priznanju daje dodatnu težinu. Mladi Hrvat tako se našao u elitnom društvu ovosezonskih pobjednika, među kojima su zvijezde poput Luisa Díaza iz Bayerna i Karima Adeyemija iz Borussije Dortmund, pokazavši da se njegov talent prepoznaje na najvišoj europskoj razini. HSV, povratnik u prvu ligu nakon sedam dugih godina, u Vuškoviću je dobio igrača koji ne samo da učvršćuje obranu, već i donosi spektakl.

Ipak, ovaj trofej samo je šlag na torti za nevjerojatan prosinac koji je iza Vuškovića. Osim što je postigao najljepši pogodak, hrvatski je stoper osvojio i nagradu za "Fairplay trenutak mjeseca". To mu je priznanje dodijeljeno za iznimnu reakciju u utakmici protiv Eintracht Frankfurta 20. prosinca, kada je pružio ključnu pomoć suparničkom igraču Rasmusu Kristensenu u životno opasnoj situaciji, pokazavši iznimnu ljudskost i sportski duh. Time je zaokružio nevjerojatnu polusezonu u kojoj je već prethodno osvajao nagrade za najboljeg mladog igrača (Rookie of the Month) Bundeslige za rujan i listopad, čime je postao jedan od najistaknutijih pojedinaca u cijeloj ligi.

Podsjetimo, Luka Vušković je igrač engleskog velikana Tottenham Hotspura, koji ga je poslao na kaljenje u Hamburger SV za tekuću sezonu. Ovaj se potez pokazao kao pun pogodak i za igrača i za oba kluba. U Hamburgu je postao nezamjenjiv stup obrane i jedan od miljenika navijača, dok u Londonu zadovoljno trljaju ruke gledajući kako se njihov dragulj razvija u vrhunskog igrača svjetske klase. Njegove igre u Bundesligi zasigurno su podcrtane u bilježnicama najvećih europskih klubova, a ovakva priznanja samo potvrđuju da je pred njim blistava budućnost.