NOVI TRENER

Nekadašnja zvijezda Arsenala preuzela klub u vlasništvu Kyliana Mbappea

Gael Clichy of Manchester City crosses past Kiev's Domagoj Vida during the UEFA Champions League match at the Etihad Stadium. Photo credit should read: Philip Oldham/Sportimage via PA Images/Photo: Press Association/PIXSELL
Press Association/Pixsell
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
29.12.2025.
u 18:23

Bivša zvijezda Arsenala i Manchester Cityja Francuz Gael Clichy (40) imenovan je novim trenerom francuskog trećeligaša Caena, koji je u vlasništvu Kyliana Mbappea

Mbappe je rujnu 2024. kupio Caen, jedan od najstarijih francuskih klubova. Njegov investicijski fond, Coalition Capital, kupio je 80% udjela u klubu za navodno nešto manje od 20 milijuna eura. Očekivanja su bila velika, no klub je ispao u treći razred francuskog nogometa.

Imenovanje Clichyja za glavnog trenera dolazi nakon turbulentnog razdoblja u klubu, kako na terenu tako i izvan njega, nakon ispadanja i niza loših rezultata. Niti u ovoj sezoni klub ne blista i trenutačno drži deseto mjesto u trećem razredu.

Clichy je dvije godine radio kao pomoćni trener u francuskoj U21 reprezentaciji, a ovo će mu biti prvi samostalni trenerski posao.

"Vrlo sam ambiciozan i želim trenirati najbolje momčadi. Hoću li uspjeti? Ne znam. Ali, u svakom slučaju, ne mogu započeti karijeru misleći da ću biti pomoćni trener. Kao glavni trener, imaš sve ključeve. Odlučio sam da je to pravo vrijeme za mene," kazao je za L'Equipe.

Tijekom igračke karijere nastupao je za Cannes, Arsenal, Manchester City, Istanbul Basaksehir, te Servette. U dresu francuske reprezentacije je upisao je 20 nastupa.
Ključne riječi
nogomet Kylian Mbappe Gael Clichy

