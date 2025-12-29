Lavrov zaprijetio: Napali su Putinovu rezidenciju s 91 dronom. Slijedi osveta, mete su već odabrane

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Ukrajina pokušala napasti rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti te da će stoga biti preispitana pregovaračka pozicija Moskve. Lavrov je rekao da je 28. i 29. prosinca Ukrajina napala državnu rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti s 91 dronom dugog dometa, koje je sve uništila ruska protuzračna obrana.

"Takve nepromišljene akcije neće proći bez odgovora", rekao je Lavrov, dodajući da napad predstavlja "državni terorizam". Rekao je da su mete već odabrane za uzvratne udare ruskih oružanih snaga. Lavrov je napomenuo da se napad dogodio tijekom pregovora o mogućem mirovnom sporazumu, te da će, iako Rusija neće napustiti pregovore, stav Moskve biti preispitan.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je optužba laž, dodajući da Moskva priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu. Nije zasad jasno je li Putin u to vrijeme bio u rezidenciji.