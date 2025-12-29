Naši Portali
Teške optužbe iz Moskve

Lavrov zaprijetio: Napali su Putinovu rezidenciju s 91 dronom. Slijedi osveta, mete su već odabrane

Russian President Vladimir Putin meets with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim in Moscow
ALEXANDER NEMENOV/REUTERS
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
29.12.2025.
u 17:07

Lavrov je napomenuo da se napad dogodio tijekom pregovora o mogućem mirovnom sporazumu, te da će, iako Rusija neće napustiti pregovore, stav Moskve biti preispitan.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Ukrajina pokušala napasti rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti te da će stoga biti preispitana pregovaračka pozicija Moskve. Lavrov je rekao da je 28. i 29. prosinca Ukrajina napala državnu rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti s 91 dronom dugog dometa, koje je sve uništila ruska protuzračna obrana.

"Takve nepromišljene akcije neće proći bez odgovora", rekao je Lavrov, dodajući da napad predstavlja "državni terorizam". Rekao je da su mete već odabrane za uzvratne udare ruskih oružanih snaga. Lavrov je napomenuo da se napad dogodio tijekom pregovora o mogućem mirovnom sporazumu, te da će, iako Rusija neće napustiti pregovore, stav Moskve biti preispitan.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je optužba laž, dodajući da Moskva priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu. Nije zasad jasno je li Putin u to vrijeme bio u rezidenciji.
GN
GNKDZ1986
17:09 29.12.2025.

Rusi su sve nervozniji, lažu, gađaju civile, ukrajinsko blato sve dublje.

CR
crocro
17:22 29.12.2025.

Rus je najviše udarao po Ukrajini baš za vrijeme raznih mirovnih pregovora. A kada i Rus dobije po brnjici onda cvili i prijeti.

RE
reborn
17:25 29.12.2025.

Putin traži izgovore da ne nastavi sa pregovorima, jer realno želi puno više nego mu Amerika servira na pladnju... Baš kao i pobunjena Krajina nekoliko dana prije Oluje...

