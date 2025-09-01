Naši Portali
NASTAVAK KVALIFIKACIJA

Vatreni su pod vodstvom Luke Modrića odradili prvi trening u Zagrebu, evo kada putuju na Farske Otoke

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
01.09.2025.
u 21:40

"Vatreni" su trenirali na terenu Luka Modrić u Maksimiru, a izbornik Zlatko Dalić imao je u kadru 21 igrača. Reprezentaciju je predvodio kapetan Luka Modrić koji je s Milanom u petak izborio prvu pobjede u talijanskom prvenstvu ove sezone.

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi tening u Zagrebu uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i utakmica protiv Farskih Otoka i Crne Gore. "Vatreni" su trenirali na terenu Luka Modrić u Maksimiru, a izbornik Zlatko Dalić imao je u kadru 21 igrača. Reprezentaciju je predvodio kapetan Luka Modrić koji je s Milanom u petak izborio prvu pobjede u talijanskom prvenstvu ove sezone.

Hrvatska vrsta će u Zagrebu trenirati do četvrtka kada odlazi na Farske Otoke, a utakmica je dan kasnije. Hrvatska se u subotu vraća u Zagreb dok je sudar s Crnom Gorom na Maksimiru zakazan za ponedjeljak.

"Čeka nas teško gostovanje. Igrat će se na umjetnoj travi, u uvjetima na koje mi nismo naučili. Oni su izgubili od Češke i Crne Gore jako teško. Protiv Češke su imali 1-1 do 87. minute i primili su gol iz prekida. U Crnoj Gori su do zadnjih minuta imali dobar rezultat. Opet, ovisi sve o nama.

Ono što će biti jako bitno je naš pristup, naš odnos i da pokušamo dati gol što prije. Oni su motivirani, fanatični i borbeni, morat ćemo imati puno strpljenja. Samo nam je važno uzeti tri boda. Igračima ću reći da je to opasan protivnik, opasna utakmica i da se moramo postaviti kao da je nekakva jača sila na drugoj strani, kao Francuska ili Španjolska," kazao je Dalić na današnjoj"pressici".

Dalić otvorio dušu oko Sučića: Imam svoj put! Nisam ovdje da bih ikoga tjerao iz Hrvatske

Nakon rujanskih izazova, hrvatsku vrstu očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora koja je odigrala tri utakmice. Slijede Farski otoci s tri boda iz tri utakmice, te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

