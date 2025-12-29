UZNEMIRUJUĆE Poznati skijaš udario glavom nakon pada i ostao paraliziran!

Mladi norveški skijaš slobodnog stila William Bostadløkken doživio je veliku nesreću. Talentirani dvadesetogodišnjak pretrpio je tragičan pad tijekom treninga za natjecanje Svjetskog kupa u američkom Steamboatu. Nesreća se dogodila kada je tijekom izvođenja skoka izgubio orijentaciju i kontrolu te pri doskoku svom silinom udario glavom i leđima o tlo. Hitno je prevezen u bolnicu u Denveru gdje je podvrgnut operaciji, no posljedice su katastrofalne.

Nakon nekoliko tjedana šutnje, Bostadløkken se obratio javnosti putem Instagrama, podijelivši detalje svoje stravične ozljede. "Pisanje ove objave slama mi srce", započeo je svoju emotivnu ispovijest uz fotografiju iz bolničkog kreveta. "Operacija je bila uspješna, ali ostao sam paraliziran od mjesta ozljede, između petog i šestog prsnog kralješka, prema dolje." U padu je zadobio i višestruke prijelome rebara te prijelom ramena, no potpuna ozljeda leđne moždine najteži je udarac za mladog sportaša čija je karijera bila u usponu.

Unatoč strašnoj dijagnozi i činjenici da mu liječnici ne mogu jamčiti da će ikada više hodati, William ne gubi nadu. Vraćen je u Norvešku gdje ga čeka dug i neizvjestan proces rehabilitacije, a njegova mentalna snaga i volja za borbom su nevjerojatni. "Spreman sam dati sve od sebe. Svaku noć sanjam da ću jednog dana opet moći skijati, to volim najviše na svijetu. Učinit ću sve što je u mojoj moći da ponovo doživim taj nevjerojatan osjećaj. Nikada neću odustati od borbe", poručio je hrabri Norvežanin, čije su riječi dirnule tisuće ljudi diljem svijeta.

Bostadløkken je bio član norveške nacionalne razvojne momčadi i smatran je jednim od nadolazećih talenata. U studenom je čak bio izabran za nastup na natjecanju Svjetskog kupa u Stubaiju, koje je na kraju otkazano. Podrška mu stiže sa svih strana, a uz njega su u najtežim trenucima bili sportski menadžer Christoffer Schach i liječnik reprezentacije Andreas Persson, koji je potvrdio da je William budan i bistar te da prima najbolju moguću medicinsku skrb.

Tragična nesreća mladog Norvežanina otvorila je i pitanje sigurnosti natjecatelja na natjecanju u Steamboatu. Iako nitko ne tvrdi da je za pad izravno kriva skakaonica, brojni su se sportaši, kako prenosi portal Downdays, žalili da su uvjeti bili daleko od idealnih. Skakaonica je opisana kao "teška za vožnju", a mnogi se natjecatelji na njoj nisu osjećali ugodno. U sportu u kojem o uspjehu odlučuju milisekunde i centimetri, čak i najmanji osjećaj nelagode značajno povećava rizik. Sam finalni događaj bio je, prema riječima stručnjaka, razočaravajuć, s mnogo pogrešaka i padova, što dodatno sugerira da staza nije bila pripremljena na najvišoj razini. Ova stravična ozljeda vjerojatno će označiti prerani kraj jedne obećavajuće sportske karijere, ali i poslužiti kao bolan podsjetnik da sigurnost sportaša uvijek mora biti na prvom mjestu.