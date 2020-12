Duvnjak drugi put na krovu Europe, Kiel u velikom finalu nadmudrio Barcu

Rukometaši Kiela novi su prvaci Europe nakon što su u finalu završnog turnira Lige prvaka u Koelnu pobijedili Barcelonu s 33:28. Za njemački sastav je to četvrti naslov, dok je naš Domagoj Duvnjak drugi put na krovu Europe.

Bilo je to treće finale u kojem su snage odmjerili Barca i Kiel, a zanimljivo igrali su svakih 10 godina.

Prvi put 2000. je pobijedila Barcelona, potom je 2010. slavio Kiel, a večeras su ponovo bili bolji Nijemci. Barca je tako ostala na devet titula, dok je Kiel osvojio svoju četvrtu krunu.

Bio je to i okršaj hrvatskih reprezentativaca Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića. Obojica su lovila drugi naslov. Duvnjak je bio prvak Europe s HSV-om 2013., a Cindrić 2017. s Vardarom.

Nisu Duvnjak i Cindrić biti jedini Hrvati na terenu. Čast suditi finale imali su Osječani Matija Gubica i Boris Milošević. Njima je finale trebala biti i jedina utakmica na završnici, no zbog zaraze jednog od sudaca, vodili su i prvo polufinale između Barcelone i PSG-a.

Nakon izjednačenog početka, u 9. minuti prvi put je jedna ekipa imala +2 nakon što je Kiel poveo sa 6:4. Nijemci su 17. minuti stigli i do tri gola prednosti (12:9), a dvije minute kasnije i +4 (13:9).

Samo dvije minute trebale su Barci da se približi na 12:13, a u 28. minuti i do 15:15.

No, završnica prvog dijela ponovo je pripala Kielu koji je na odmor otišao s tri gola viška (19:16). U 35. minuti njemački sastav je ponovo došao do četiri gola prednosti (21:17), a u 44. i do velikih +5 (26:21). Kiel je potom imao čak četiri napada za šest razlike, čime bi možda i prlomio utakmicu, ali Nijemci nisu uspjeli zabiti pa se Barcelona spustila na 23:26.

Ipak, Duvnjak i društvo brzo su pobjegli na četiri razlike, a kada su u dvije minute prije kraja poveli sa 32:27 priči je bio kraj. Na koncu je završilo 33:28 za veliko njemačko slavlje.

Pobjednički tim dobit će i 500.000 eura, a 250.000 eura ide drugoplasiranoj ekipi.

Kiel su do pobjede predvodili Niclas Ekberg s osam golova, Sander Sagosen je dodao sedam, a Steffen Weinhold i Rune Dahmke po pet golova. Sjajan je bio i Niklas Landin sa 14 obrana. Duvnjak se nije uspio upisati među strijelce.

U španjolskim redovima najefikasniji su bili Aleix Gomez Abello sa 10 golova, te Dika Mem i Aitor Arino sa po četiri gola. Cindrić je zabio tri gola.

U susretu za treće mjesto PSG je pobijedio Veszprem s 31:26 (14:11).