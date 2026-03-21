ATLETIKA

Duplantis stigao do novog zlata, ali ne i novog svjetskog rekorda

World Indoor Championships
BERNADETT SZABO/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.03.2026.
u 22:28

Ljubitelji atletike u Torunu u subotu su ipak svjedočili postavljanju novog svjetskog rekorda i to u režiji Švicarca Simona Ehammera

Švedska atletska superzvijezda Armand Duplantis u Torunu je osvojio svoj četvrti naslov svjetskog dvoranskog prvaka u skoku s motkom, ali nije niti pokušao popraviti svjetski rekord.

Duplantis je do novog zlata stigao s preskočenih 6,25 metara, ali onda više nije dizao letvicu na visinu svjetskog rekorda. Prije osam je dana na domaćem terenu u Uppsali postavio novi najbolji rezultat svih vremena sa 6,31m.

Srebro je osvojio Grk Emanuil Karalis sa 6,05m, a broncu Australac Kurtis Marschall sa 6,00m.

Ljubitelji atletike u Torunu u subotu su ipak svjedočili postavljanju novog svjetskog rekorda i to u režiji Švicarca Simona Ehammera koji je do zlata u sedmoboju stigao sa 6670 bodova i tako za 25 bodova nadmašio dosadašnji rekord Amerikanca Ashtona Eatona iz 2012. Srebro i broncu osvojili su Amerikanci Heath Baldwin sa 6337 i Kyle Garland sa 6245 bodova.

Kubanka Leyanis Perez Hernandez je slavila u troskoku sa 14,95m ispred legendarne Venezuelanke Yulimar Rojas koja je osvojila srebro sa 14,86m, dok je Senegalka Saly Sarr brončana sa 14,70m.

U utrci na 60 metara slavila je Talijanka Zaynab Dosso s vremenom 7.00 sekundi ispred srebrne Amerikanke Jacious Seasr i brončane Julien Alfred sa Svete Lucije, aktualne olimpijske pobjednice na 100 metara, koje su trčale 7.03.

U subotu je u Torunu ukupno podijeljeno 11 kompleta medalja.

Armand Duplantis Svjetsko dvoransko prvenstvo Atletika

