ATLETIKA

Veronika Drljačić bez polufinala na dvoranskom SP-u

Zagreb: 69. memorijal Borisa Hanžekovića, 100m žene - veterani
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
20.03.2026.
u 15:30

U petak je u poljskom Torunu započelo dvoransko Svjetsko prvenstvo u atletici na kojem Hrvatsku predstavljaju dvije atletičarke, državna rekorderka na 400 m Veronika Drljačić i 800-metrašica Nina Vuković , te državni rekorder na 800 m Marino Bloudek. 

Prva je u kvalifikacijama na 400 m nastupila 24-godišnja Veronika Drljačić, ali nije uspjela izboriti plasman u polufinale. U svojoj je skupini bila posljednja, četvrta s vremenom 52.53 sekundi, što je sedam stotinki sporije od njenog državnog rekorda (52.46) postavljenog 12. veljače na mitingu u češkoj Ostravi.

U polufinale su se plasirale po dvije najbolje iz svake od sedam skupina te još dvije trkačice s najboljim vremenom koje se nisu plasirale na prvo ili drugo mjesto.

Među 16 polufinalistica samo njih četiri nisu trčale ispod 52 sekunde, a najbrža je bila češka reprezentativka Lurdes Gloria Manuel (51.08 sekundi). Drljačić je u konkurenciji 30 trkačica imala 24. rezultat.

U 12.38 sati će započeti kvalifikacije trkačica na 800 metara, a Nina Vuković se nalazi u prvoj od šest skupina. Kvalifikacije atletičara na istoj dionici će započeti u 13.21 sati, a Marino Bloudek je u drugoj od šest skupina.
