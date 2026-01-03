Društvo prijatelja Hajduka Tučepi organiziralo akciju učlanjivanja u poljudski klub

Društvo prijatelja Hajduka Tučepi organiziralo je na tučepskoj rivi akciju učlanjivanja u HNK Hajduk, kojoj se odazvao velik broj građana.
Društvo prijatelja Hajduka Tučepi organiziralo je na tučepskoj rivi akciju učlanjivanja u HNK Hajduk, kojoj se odazvao velik broj građana.
Akcija je održana u sklopu ovogodišnje kampanje učlanjivanja, a DPH Tučepi aktivno se uključio u poticanje članstva među navijačima.
Pogledajte kako je prošlo.
