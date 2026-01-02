Naši Portali
DOLAZI S ISTOKA

Prvak Hrvatske naciljao prvo pojačanje ove zime: U Rijeku stiže vrlo zanimljiv igrač

Atmosfera na tribinama tijekom utakmice 5. kola Konferencijske lige između Rijeke i Celja
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
02.01.2026.
u 16:46

Aktualni prvak Hrvatske, HNK Rijeka, navodno je pred realizacijom prvog transfera u zimskom prijelaznom roku. Prema informacijama iz Gruzije, na Rujevicu stiže Tornike Morchiladze, 23-godišnji krilni napadač Dinama iz Tbilisija

Iako zimski prijelazni rok u SuperSport HNL-u službeno počinje tek desetog siječnja, čini se da je aktualni prvak Hrvatske već dogovorio prvo pojačanje. Kako javlja gruzijski Geo Team, Rijeka je postigla dogovor s Dinamom iz Tbilisija oko transfera 23-godišnjeg krilnog napadača Tornikea Morchiladzea. Navodi se da je posao praktički zgotovljen te da bi se mladi Gruzijac trebao priključiti momčadi već na samom početku priprema. Prema dostupnim informacijama, potpisat će ugovor na dvije i pol godine, uz klupsku opciju produljenja na još jednu sezonu.

Dolazak novog igrača poklapa se s najavama s Rujevice, gdje su jasno istaknuli potrebu za pojačanjima na pozicijama krila, zadnjeg veznog i stopera. Nakon sjajne prošle sezone u kojoj su osvojili dvostruku krunu, Rijeka ove sezone pruža nešto skromnije partije te se nakon jesenskog dijela prvenstva nalazi na petom mjestu ljestvice. Uprava kluba očito je prepoznala potrebu za svježom krvi kako bi se podigla konkurentnost i momčad vratila u borbu za sam vrh, a Morchiladze bi trebao donijeti novu energiju i kvalitetu upravo na krilnim pozicijama.

Riječ je o ofenzivno orijentiranom igraču koji se najbolje snalazi na poziciji lijevog krila, no odlikuje ga polivalentnost te sposobnost igranja s obje noge, što mu omogućuje da pokrije i desnu stranu napada. U domovini ga opisuju kao igrača izražene brzine i prodornosti, koji se ne boji preuzeti odgovornost i tražiti rješenja u igri "jedan na jedan". Sa svojih 171 cm visine, krasi ga nisko težište i eksplozivnost, karakteristike koje bi mogle stvarati probleme obranama u HNL-u.

Da se ne radi samo o potencijalu, svjedoče i njegove brojke. U tekućoj sezoni za Dinamo Tbilisi, Morchiladze je u 30 nastupa postigao impresivnih 12 pogodaka uz jednu asistenciju. Bio je i član mlade U21 reprezentacije Gruzije, za koju je upisao deset nastupa i postigao jedan pogodak. Transfer u Rijeku bit će mu prvi inozemni angažman u karijeri, što je velik iskorak za igrača čija se tržišna vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje na 350 tisuća eura. Preostaje mu samo proći liječnički pregled po dolasku u Hrvatsku.
Ključne riječi
Tornike Morchiladze HNL Transfer Rijeka

