Ništa Španjolska, samo Split: Hajduk ostaje na Poljudu, objavljena imena protivnika na pripremama

Nakon što je tjednima trajala neizvjesnost oko plana zimskih priprema Hajduka, uprava kluba je konačno donijela odluku. Iako se u kuloarima neko vrijeme stidljivo spominjala mogućnost odlaska u toplije krajeve, ponajprije u Španjolsku gdje su Bijeli već boravili u prošlosti, od te se ideje na koncu odustalo. Umjesto traženja strane baze, stručni stožer na čelu s trenerom Gonzalom Garcijom zaključio je kako će se cijeli pripremni ciklus za proljetni dio sezone odraditi na domaćem terenu, na Poljudu. Tako će splitska momčad imati mir i sve potrebne uvjete na vlastitom stadionu kako bi se što kvalitetnije pripremila za iskušenja koja ih čekaju u borbi za naslov prvaka.

Službena prozivka zakazana je za ponedjeljak, 5. siječnja, kada će se igrači ponovno okupiti nakon zimskog odmora. Posljednju su natjecateljsku utakmicu odigrali još 21. prosinca, kada su na Poljudu svladali Vukovar 1991 rezultatom 2:1. Prvi dani priprema, kako je to i uobičajeno, bit će rezervirani za obavezna testiranja i bazični dio fizičke spreme, a iz kluba su poručili kako do prve prijateljske utakmice neće biti nikakvih medijskih aktivnosti. Time se momčadi želi osigurati maksimalna koncentracija na rad u ključnom dijelu sezone, daleko od očiju javnosti i pritiska koji nosi borba za trofeje.

U sklopu priprema, Hajduk je dogovorio tri provjere kroz koje će trener Garcia brusiti formu svoje momčadi. Protivnici su pažljivo birani iz susjedstva, a poslužit će kao odlični sparing partneri. Prvi ispit na rasporedu je 11. siječnja, kada će Bijeli gostovati kod drugoligaša Croatije u Zmijavcima. Nakon toga slijedi povratak na Poljud, gdje će se odigrati preostale dvije utakmice. Tri dana kasnije, 14. siječnja, u goste stiže bosanskohercegovački prvoligaš Posušje, dok će generalna proba biti protiv starog rivala, momčadi Širokog Brijega, 17. siječnja.

Iako će utakmice protiv Posušja i Širokog Brijega na Poljudu biti zatvorene za javnost, navijači neće ostati uskraćeni za priliku da vide svoje ljubimce na djelu. Naime, iz kluba su potvrdili da će sve tri prijateljske utakmice biti prenošene uživo putem klupske digitalne platforme HDTV, što je postala uobičajena praksa koja raduje brojne navijače. Hajduk ulazi u proljetni dio sezone kao drugoplasirana momčad prvenstva s osvojenih 37 bodova, samo jedan bod manje od vodećeg Dinama, što jamči uzbudljivu borbu za vrh. Nastavak natjecanja u SuperSport HNL-u zakazan je za 24. siječnja, kada će Hajduk na Poljudu ugostiti momčad Istre 1961.