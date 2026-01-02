Naši Portali
FOTKE GOVORE PUNO

Hit-igrač HNL-a pozirao u dresu Hajduka na plaži u Kolumbiji, izazvao je hrpu reakcija

Foto: Screenshot Instagram
1/4
Autor
Patrik Mršnik
02.01.2026.
u 23:15

Robin Gonzalez, kolumbijski playmaker i kapetan Vukovara 1991, jedna je od najvrućih tema zimskog prijelaznog roka. Dok se za njega bore Osijek, Hajduk i Rijeka, on je s odmora u rodnoj Kolumbiji poslao znakovitu poruku koja je izazvala lavinu komentara

Ime Robina Gonzaleza (27) jedno je od onih koje se najčešće spominje u nogometnim kuloarima posljednjih tjedana. Fantastični Kolumbijac u svojoj je debitantskoj prvoligaškoj sezoni doslovno eksplodirao, postavši ključni igrač i motor Vukovara 1991. Sa šest postignutih golova i dvije asistencije predvodio je svoju momčad u jesenskom dijelu sezone, a njegov prodorni dribling i kreacija oduševili su nogometnu javnost te ga prometnuli u jednog od najboljih igrača lige. Zasluženi odmor iskoristio je za povratak u domovinu, gdje na toplim kolumbijskim plažama puni baterije za nastavak prvenstva.

No, umjesto potpunog opuštanja, Gonzalez se odlučio malo "poigrati" s maštom navijača. Na svom je Instagram profilu objavio nekoliko fotografija s obitelji koje su izazvale pravu buru. Naime, omaleni veznjak, koji je za Vukovar vezan i tetovažom vodotornja na ruci, pozirao je u bijelom dresu Hajduka, što je odmah potaknulo špekulacije o mogućem transferu na Poljud. Da stvar bude zanimljivija, članovi njegove obitelji nosili su dresove Dinama, s prezimenom Bennacera, i Rijeke, s imenom Tonija Fruka, dok je njegova majka ponosno nosila dres Vukovara, dajući cijeloj sceni simpatičnu i pomalo zagonetnu notu.

Foto: Screenshot Instagram

Ovaj potez dolazi u trenutku kada je interes najvećih hrvatskih klubova za njegove usluge na vrhuncu. Iako zasad nema službenih ponuda, poznato je da ga u svojim redovima žele vidjeti i Hajduk i Rijeka, no najkonkretnije se spominje Osijek. Gradski rival Vukovara vidi ga kao idealno pojačanje u borbi za mirniji nastavak sezone i povratak u gornji dom ljestvice. Siječanjski prijelazni rok tek je počeo, a čini se da će saga oko Kolumbijca, koji s Vukovarom ima ugovor do 2027. godine, biti jedna od glavnih priča sve do njegova zaključenja.

Ipak, put do transfera nije jednostavan. Uprava Vukovara 1991 jasno je postavila uvjete i poručila: "Tko da milijun, može ga odvesti". Cijena je to koja je, prema nekim informacijama, zasad previsoka za Osijek, iako je Gonzalezova tržišna vrijednost na Transfermarktu procijenjena na oko 850.000 eura. Ono što dodatno komplicira priču jest informacija iz izvora bliskih igraču, koja tvrdi da bi, unatoč fotografiji u Hajdukovom dresu, njegova osobna želja u slučaju ostanka u HNL-u bio upravo prelazak u Osijek. Hoće li na kraju presuditi novac, želja igrača ili nešto treće, ostaje za vidjeti u danima koji dolaze.
Ključne riječi
Hajduk HNL Robin Gonzalez

