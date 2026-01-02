Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
NAŠLI SU RJEŠENJE

Odlučeno je: Veliki Dinamov talent ostaje u Zagrebu! Evo kakav plan imaju na Maksimiru

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
02.01.2026.
u 19:34

Nakon medijskih napisa o nezadovoljstvu i mogućem trajnom odlasku jednog od najvećih talenata svoje generacije, Leona Jakirovića, iz Dinama stiže jasan odgovor. Mladi branič ne napušta Maksimir, a priča o njegovom odlasku dobila je potpuno drugačiji epilog

Nagađalo se kako je Leon Jakirović, kojeg je ugledni britanski list The Guardian uvrstio među 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2008. godine, frustriran nedostatkom prilika u prvoj momčadi te da sa svojim zastupnicima inzistira na trajnom transferu. Spominjali su se "čisti papiri" i želja za novim početkom daleko od Zagreba, što je upalilo alarm među navijačima koji u sinu bivšeg trenera Sergeja Jakirovića vide budućnost obrane Modrih. Dodatnu težinu tim pričama davala je i činjenica da je za njega već postojao konkretan interes europskih velikana poput Juventusa, Milana i Manchester Cityja.

No, kako doznaje tportal iz izvora bliskih klubu, prava istina je bitno drugačija i navodi o ultimativnom zahtjevu za transferom nisu točni. Iako je činjenica da mladi Jakirović nije zadovoljan minutažom, njegov cilj nije bijeg iz Dinama, već traženje najboljeg mogućeg puta za vlastiti razvoj. Prema našim informacijama, upravo je sam igrač izrazio želju za odlaskom na posudbu kako bi konačno počeo redovito igrati seniorski nogomet i skupljati dragocjeno iskustvo. To je potez koji pokazuje zrelost i želju za dokazivanjem, a ne nezahvalnost prema klubu u kojem je ponikao i s kojim ima čvrst ugovor sve do ljeta 2028. godine.

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda

Odluka o traženju posudbe savršeno je logična s obzirom na situaciju u prvoj momčadi. Trener Mario Kovačević u turbulentnoj polusezoni, u kojoj se tražio rezultat pod svaku cijenu, prednost je na stoperskim pozicijama davao iskusnijim i provjerenim igračima. U takvoj konstelaciji snaga, za mladića koji će uskoro napuniti osamnaest godina nije bilo prostora, pa je ostao bez ijedne službene minute u seniorskom sastavu ove sezone. Nastupao je tek povremeno za juniore u domaćim i međunarodnim natjecanjima, što svakako nije dovoljno za igrača takvog potencijala i renomea, kojeg su Englezi opisali kao "inteligentnog i svestranog braniča iznimne taktičke zrelosti".

Plan koji su skovali na Maksimiru sada je jasan i definiran. Leon Jakirović će se priključiti prvoj momčadi na početku zimskih priprema i odraditi ih pod paskom stručnog stožera. Paralelno s time, klub i njegovi predstavnici aktivno će tražiti najbolju moguću destinaciju za kaljenje u drugom dijelu sezone. Cilj je pronaći sredinu u kojoj će imati zajamčenu minutažu i priliku za igrački napredak, kako bi se već na ljeto vratio u Dinamo kao kompletniji i iskusniji igrač, spreman preuzeti značajniju ulogu. Time je riješena dilema koja je zabrinula navijače, a Dinamo je pokazao da na svog dragulja i dalje najozbiljnije računa.
Ključne riječi
HNL Leon Jakirović Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Nikica Jelavić ispred svog hotela u Čapljini
Video sadržaj
BURNA KARIJERA

Ispovijest vatrenog: Mislili su da ću ostati invalid, čak 6 mjeseci proveo sam izoliran od svijeta

– Uvijek sam volio izazove. Kada mi netko kaže da ne mogu, dokazat ću mu suprotno. Jer, liječnici su mi govorili da se prema svim medicinskim pravilima i knjigama nikako ne mogu baviti profesionalnim sportom. Htio sam pokazati suprotno jer nisam imao neku drugu životnu alternativu. Trenirao sam kao konj po četiri-pet sati dnevno na terapijama. Isplatilo se, moralo je tako biti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!