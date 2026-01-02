Odlučeno je: Veliki Dinamov talent ostaje u Zagrebu! Evo kakav plan imaju na Maksimiru

Nagađalo se kako je Leon Jakirović, kojeg je ugledni britanski list The Guardian uvrstio među 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2008. godine, frustriran nedostatkom prilika u prvoj momčadi te da sa svojim zastupnicima inzistira na trajnom transferu. Spominjali su se "čisti papiri" i želja za novim početkom daleko od Zagreba, što je upalilo alarm među navijačima koji u sinu bivšeg trenera Sergeja Jakirovića vide budućnost obrane Modrih. Dodatnu težinu tim pričama davala je i činjenica da je za njega već postojao konkretan interes europskih velikana poput Juventusa, Milana i Manchester Cityja.

No, kako doznaje tportal iz izvora bliskih klubu, prava istina je bitno drugačija i navodi o ultimativnom zahtjevu za transferom nisu točni. Iako je činjenica da mladi Jakirović nije zadovoljan minutažom, njegov cilj nije bijeg iz Dinama, već traženje najboljeg mogućeg puta za vlastiti razvoj. Prema našim informacijama, upravo je sam igrač izrazio želju za odlaskom na posudbu kako bi konačno počeo redovito igrati seniorski nogomet i skupljati dragocjeno iskustvo. To je potez koji pokazuje zrelost i želju za dokazivanjem, a ne nezahvalnost prema klubu u kojem je ponikao i s kojim ima čvrst ugovor sve do ljeta 2028. godine.

Odluka o traženju posudbe savršeno je logična s obzirom na situaciju u prvoj momčadi. Trener Mario Kovačević u turbulentnoj polusezoni, u kojoj se tražio rezultat pod svaku cijenu, prednost je na stoperskim pozicijama davao iskusnijim i provjerenim igračima. U takvoj konstelaciji snaga, za mladića koji će uskoro napuniti osamnaest godina nije bilo prostora, pa je ostao bez ijedne službene minute u seniorskom sastavu ove sezone. Nastupao je tek povremeno za juniore u domaćim i međunarodnim natjecanjima, što svakako nije dovoljno za igrača takvog potencijala i renomea, kojeg su Englezi opisali kao "inteligentnog i svestranog braniča iznimne taktičke zrelosti".

Plan koji su skovali na Maksimiru sada je jasan i definiran. Leon Jakirović će se priključiti prvoj momčadi na početku zimskih priprema i odraditi ih pod paskom stručnog stožera. Paralelno s time, klub i njegovi predstavnici aktivno će tražiti najbolju moguću destinaciju za kaljenje u drugom dijelu sezone. Cilj je pronaći sredinu u kojoj će imati zajamčenu minutažu i priliku za igrački napredak, kako bi se već na ljeto vratio u Dinamo kao kompletniji i iskusniji igrač, spreman preuzeti značajniju ulogu. Time je riješena dilema koja je zabrinula navijače, a Dinamo je pokazao da na svog dragulja i dalje najozbiljnije računa.