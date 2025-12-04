Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON PRVOG SPUSTA

Došlo je do promjene: Evo koji je Filip Zubčić u ukupnom poretku Svjetskog kupa

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
04.12.2025.
u 21:21

Švicarac Marco Odermatt pobjednik je prvog spusta sezone Svjetskog kupa skijaša u američkom Beaver Creeku ostvarivši treću pobjedu ove sezone, te 48. u karijeri

Odermatt je skraćenu stazu "Birds of Prey" prošao za minutu i 29:84 sekunde. Drugi je ciljem prošao Amerikanac Ryan Cochran-Siegle sa 30 stotinki sekunde zaostatka, dok je treće mjesto osvojio Norvežanin Adrian Smiseth Sejersted sa 0.69 sekundi zaostatka.

"Dva puta sam ovdje za dlaku propustio pobjedu, tako da sam jako sretan," kazao je Odermatt nakon pete spustaške pobjede u karijeri. "Stvarno je super pobijediti na otvaranju sezone u sve tri discipline. To pokazuje da sve ponovno funkcionira i da se samopouzdanje koje se obično gubi tijekom ljeta već vratilo. To je sjajno," dodao je vodeći skijaš Svjetskog kupa.

Švicarac vodi u Svjetskom kupu sa 300 bodova, Austrijanac Marco Schwarz je drugi sa 166 bodova, dok je treći Norvežanin Henrik Kristoffersen sa 158 bodova. Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić drži 13. mjesto s 89 bodova.

U poretku spustaša Odermatt vodi sa 100 bodova, Cochran-Siegle je drugi sa 80, dok Smiseth Sejersted ima 60 bodova na trećoj poziciji.

U petak je na rasporedu Super-G, dok je u nedjelju veleslalom. Superveleslalom se trebao održati u subotu, no pomaknut je na petak zbog loše vremenske prognoze. Naime, u Coloradu se u nadolazećim danima očekuje hladno vrijeme i obilne snježne padaline.
Ključne riječi
Svjetski kup Skijanje Filip Zubčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja