Dinamov dragulj: U Londonu želi srušiti Tottenham, a onda na 'faksu' riješiti zadnje ispite

Dinamu u Londonu slijedi jedna od najvećih utakmica. Istina, igrao je i s većim klubovima od Tottenhama, ali ovo je osmina finala Europske lige, ovo je “strašna” utakmica protiv velikog suparnika, utakmica u kojoj plavi mogu napraviti senzaciju. No za to će morati odigrati fenomenalno protiv trupa velikog Joséa Mourinha.

– Ma mi smo optimisti, imamo jako dobru atmosferu, puno pobjeda u zadnje vrijeme i ova utakmica s Tottenhamom je svima nama nagrada i prilika da vidimo gdje smo u odnosu na te velike momčadi, idemo uživati u nogometu – kaže Luka Ivanušec.

Pa dobro, što mislite gdje ste u ovom trenutku u odnosu na velikane?

– Mislim da se možemo nositi s njima, znate kako se kaže – lopta je okrugla. Vjerujem u nas, mislim da imamo svoje šanse i protiv takvih momčadi. Zabili smo puno golova, primili jako malo, igramo jako dobro defenzivno i sigurno ćemo imati što pokazati i u Londonu.

Još učim igrati na krilu

Kad se pogleda kakve igrače ima Mourinho, to izgleda pomalo zastrašujuće.

– Na papiru je tako, igraju jaku englesku ligu i tamo su pri vrhu. Svi znamo tko je Tottenham, kakve ima igrače, ali mi idemo tamo odigrati dobru utakmicu.

U posljednje vrijeme u odličnoj ste formi iako ne igrate na svojoj nekadašnjoj poziciji, već na krilu?

– Osjećam se sve bolje iz utakmice u utakmicu, učim te neke kretnje, tražim dubinu, tražim loptu u prostor i sve se bolje snalazim na toj poziciji.

S Lovrom Majerom dobro se rotirate i tijekom utakmice.

– To zna biti nepredvidljivo za suparnika, trener traži od nas da mijenjamo pozicije, Lovri je čak prirodnije ići na lijevu nogu. Mijenjamo se i zbunjujemo suparničku obranu, mislim da to dobro funkcionira.

Možete li zbuniti i Mourinha?

– Ha-ha, možemo.

Koji je cilj u Londonu, ne primiti gol, zabiti gol...?

– Jedini cilj je odigrati što bolju utakmicu, a kakav će biti rezultat, vidjet ćemo na kraju.

Tko vam se najviše sviđa u Mourinhovoj momčadi?

– Najviše mi se sviđa Son, nekako je najokomitiji igrač. Čudesan je u igri jedan na jednoga, nekako je najkonkretniji. Dobro, su tu Gareth Bale i Harry Kane, ali Son je po meni njihov najbolji igrač – rekao je Luka Ivanušec.

Statistika kaže da pred te važne europske utakmice uvijek zablistate. Prije Krasnodara ste u derbiju s Osijekom bili najbolji, sad je prije Tottenhama bilo odlično protiv Rijeke, očito vam samopouzdanje raste.

– Ma samopouzdanja ima, poklopilo se da sam tako dobro igrao u te dvije utakmice, ali važno je da stalno ide nabolje.

Spomenuo vas je i izbornik, rekao da vi i Majer imate pravo gledati prema A-reprezentaciji, zasad ste u mladoj za Euro U-21.

– To je sigurno veliki poticaj, svatko ima pravo gledati prema reprezentaciji, ali na nama je da radimo što bolje, da igramo što bolje, a izbornik će odlučiti koga će zvati, on to najbolje zna – priča nam Ivanušec s kojim smo porazgovarali i malo izvan nogometnih tema. Primjerice, što bi radio da nije igrač?

– Ne znam, trenutačno sam na fakultetu, studiram menadžment sporta i sportskih djelatnosti, završavam treću godinu, ostala su mi još samo tri ispita i završni rad. Možda se tu vidim, sviđa mi se posao koji radi naš team-menadžer Marko Kuže.

Ne bi bilo loše biti i menadžer, prodavati igrače?

– Ma i to isto, ali dobro, vidjet ćemo. No ovo što radi Kuže čini mi se zanimljivo, putuješ, stalno si s momčadi, “unutra si”, sve vidiš.

Volio bih nastaviti u sportu

Išli ste u srednju prehrambeno-tehnološku školu, kako to da niste i studij nastavili u tom smjeru?

– Ma dosta rano, ubrzo nakon što sam upisao tu srednju školu, shvatio sam da to nije nešto gdje bih želio ostati, sport je ipak grana u kojoj bih volio nastaviti raditi – kaže Ivanušec koji je rođen u Varaždinu, ali je iz Ljubeščice nedaleko od Varaždinskih Toplica.

Nakon Tottenhama ide baš u rodni Varaždin, mogao je izbjeći tu utakmicu da je protiv Rijeke dobio žuti karton, bio bi mu treći.

– Ne bih namjerno dobivao treći žuti karton, a uvijek je lijepo otići tamo gdje sam počeo i tamo igrati. No znam da nas i tamo čeka dosta teška utakmice između ovih dviju sa Spursima.

Cijelo prvenstvo je teško, puno teže nego prošlih sezona.

– Istina, sve su se momčadi pojačale, ali to je i pozitivno, zanimljivije je i gledateljima, pa i nama, dobro je to za hrvatski nogomet.

Kako vam je bilo igrati protiv bivšeg trenera Bjelice, znali ste da vas jako dobro poznaje?

– Sve je bilo normalno, on sad vodi Osijek, mi smo tu. Zna nas dobro, ali mi smo iskoristili svoje prilike, poklonili su nam taj pogodak za pobjedu, ali imali smo mi još dosta prilika. Koliko god nas zna, uvijek se izvuče nekakav potez na koji se momčad ne može pripremiti – zaključio je dobro raspoloženi i optimistični Luka Ivanušec.

Zoran Mamić dobio je u ponedjeljak dosta lošu vijest, Joško Gvardiol ipak je ozbiljnije ozlijedio mišić i neće ga biti u obje utakmice sa Spursima, a upitan mu je i odlazak na Euro U-21.