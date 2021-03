'Mourinho pili naopako, jedna zvijezda sigurno neće igrati protiv Dinama...'

Prošlo je 13 godina od posljednjeg susreta Dinama i Tottenhama, puno se toga od tada promijenilo, možemo se nadati da će se u četvrtak promijeniti i rezultat. Tada je bilo 4:0 za Spurse, plave je “unakazio” Darren Bent s tri pogotka, jedan je još dodao Huddlestone, za njih je tada igrao Luka Modrić, a na klupi je tog 6. studenog 2008. godine bio Harry Redknapp. Da, i igralo se na White Hart Laneu, a danas je na tom mjestu novi, sjajni stadion Tottenham Hotspur, a na klupi je José Mourinho.

Bale je, nažalost, proigrao

Za Dinamo su tada igrali: Kelava, Hrgović, Lovren, Drpić, Ibáñez, Mikić, Sammir, Vrdoljak, Bišćan, Mandžukić i Balaban, s klupe su ušli Etto, Badelj i Morales, a uz trenera Branka Ivankovića ostali su do kraja sjediti Lončarić, Tomić, Tadić i Carlos.

Danas igraju neki novi klinci na obje strane i vjerujemo da će to biti ipak znatno drukčiji okršaj nego te 2008. godine u Londonu. Današnji Dinamo daleko je kompaktniji, zna igrati na rezultat. Iako, Tottenham je ponovno jak, bili su u krizi, ali nakon možda očekivanog poraza od Manchester Cityja i sigurno neočekivanog od West Hama, Mourinhove trupe su našle formu i s tri uzastopne pobjede u svom prvenstvu (Burnley, Fulham i Crystal Palace) uhvatili su priključak na tablici. Tako su suprotno prvotnim najavama, da su izgubili sve šanse i Europska liga im je jedina viza za ulazak u Ligu prvaka sljedeće sezone, ponovno u ozbiljnoj igri da do Lige prvaka dođu kroz svoje prvenstvo, zaostaju samo nekoliko bodova, a puno je još utakmica do kraja.

Dinamu naruku ide i činjenica, uz to što će se i dalje boriti za Ligu prvaka kroz prvenstvo, a između dva sraza s plavima čeka ih Arsenal, da Mourinho ipak može malo miksati svoj sastav za utakmicu u četvrtak, neke od svojih zvijezda sačuvati za odlazak k susjedu iz sjevernog Londona.

– Kad Mourinho kaže da sve karte baca na Europsku ligu, siguran sam da ‘pili naopako’. Pa oni u Engleskoj nisu još izgubili Ligu prvaka, a za njih je derbi s Arsenalom najveća utakmica. Stoga vjerujem da bar jedan od sjajnog trojca Son, Kane, Bale neće igrati protiv Dinama – kaže nam Branko Strupar koji je igrao u Engleskoj i sad prati tamošnju ligu.

– Baš sam u zadnje vrijeme gledao puno Spurse, u mjesec dana šest puta. Ono što nije dobro jest da je u formu ušao Gareth Bale, a ova dvojica su stalno u vrhunskoj formi. Son i Bale jure po krilima, Kane zatvara taj čudesni trokut kakav bi poželio imati svaki trener. Son i Kane su zabijali i asistirali kad i Bale nije pravi, a sad je i on opasno krenuo – veli Strupar.

Protiv Crystal Palacea u nedjelju Spursi su “letjeli”, Son i Harry Kane ionako su u formi i vrlo su opasni, a sad im se priključio i Gareth Bale, odigrao je kao u najboljim danima, kao kad je igrao protiv Dinama 2008. godine. Nažalost, nije to više onaj Bale iz Real Madrida kad mu se baš i nije igralo. Kane i Bale odigrali su maestralno. Svaki od njih postigao je po dva pogotka u toj 4:1 pobjedi, a Kane je tome dodao još i dvije asistencije i naravno da je bio igrač utakmice.

Šanse su 60:40 za Spurse

Nadajmo se da će Mourinho odmoriti neke od svojih zvijezda i čuvati ih za Arsenal očekujući da će lako izaći na kraj s Dinamom. Uostalom, ima i uzvrat u Zagrebu tjedan dana kasnije. No plavi se ne moraju nadati puno slabijem suparniku bude li Portugalac rotirao momčad. Pa u toj zadnjoj utakmici na klupi je imao sjajne igrače (Dele Alli, Vinicius, Bergwijn, Davies, Lamela, Sissoko, Ndombele, Hart).

No, uza sve zvijezde Tottenhama, Strupar smatra da Dinamo nije bez šanse.

– Uz to što mislim da će neke svoje igrače Mourinho pokušati čuvati, nadam se da će Spursi i malo podcijeniti Dinamo. K tome, Dinamo mi se čini vrlo jak u sredini, a obrana Spursa nije nešto naročito, Mourinho tu traži rješenja kao što ih i Klopp traži u Liverpoolu. K tome, Dinamo je postao ozbiljna europska momčad i mislim da bi trebao pokušati zabiti gol u Londonu. Objektivno, Tottenham je favorit i u Londonu i za prolazak u četvrtfinale Europske lige, ali nije Dinamo bez šanse, rekao bih da su šanse za prolazak na strani Spursa 60:40. Ostvari li dobar rezultat u prvoj utakmici, a to znači da ne izgubi s, recimo, 3:0, Dinamo se ima čemu nadati u uzvratu – kazao nam je Branko Strupar.