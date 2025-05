Dinamo mu je dao sve, a on on jučer odveo Lokomotivu do boda koji je vjerojatno odlučio prvenstvo

Kakav šok u Maksimiru! Imao je Dinamo priliku iako nije ovisio sam o sebi, no trebalo je za ostanak nade u naslov pobijediti Lokomotivu, pa onda Varaždin i čekati kiks Rijeke. No, kiks je napravio Dinamo, s Lokomotivom je odigrao 1:1 i još se udaljio od naslova prvaka do kojeg Rijeka može matematički već danas, bude li slavila nad Hajdukom. S pravom su plavi s tribina dobili brojna negodovanja, pale su i teške riječi i psovke što nimalo ne čudi nakon ovakve sezone.

Dinamo je krenuo u svojoj uobičajenoj formaciji, a trener Lokomotive Mario Cvitanović svoju je formaciju promijenio i zaigrao s tri stopera. U 20. minuti Kulenović je imao veliku priliku, sam je išao prema vratima Lokomotive, ali uspio je promašiti vrata, no ionako je označeno dvojbeno zaleđe.

Goričanova bomba

Osim toga u prvih više od pola sata nismo vidjeli baš ništa, a onda je Dajčer srušio Sučića u šesnaestercu, te je sudac Strukan pokazao na jedanaesterac za plave. Iz VAR sobe su ga poslali da pogleda snimku te je ostao pri svojoj odluci. Siguran je s jedanaest metara bio Sandro Kulenović i doveo plave u 39. minuti u vodstvo i tim je pogotkom obilježio svoj stoti nastup za Dinamo.

S tim se rezultatom i otišlo na odmor, Dinamo je bio nešto bolji, ali bilo je to daleko od dobre igre, vidjeli smo premalo želje u tako važnoj utakmici u kojoj je plavima 'igrala' samo pobjeda.

U nastavku je Lokomotiva zaprijetila preko Dajčera, ali njegov udarac išao je u ruke Nevistiću. Uzvratili su plavi dobrim udarcem Stojkovića kojeg je u korner odbio Šubarić, a nakon udarca iz kuta glavom je pored vratiju tukao Franjić. Podignuli su ritam plavi u nastavku, više su prijetili, pa je tako pokušao Sučić, potom je priliku imao Kačavenda.

No, pogodak je pao na drugoj strani, Baturina je na sredini ostao bez lopte, ubačenu loptu loše je izbio Galešić, ravno na nogu Goričanu koji je sa 17 metara opalio svom snagom i pogodio suprotni gornji kut, neobranjivo za 1:1 u 73. minuti.

Brzo je Dinamo mogao uzvratiti, Sučić je bio pred Šubarićem i pogodio vratnicu, no onda je sijevnuo kontranapad Lokomotive na kraju kojeg je Vasilj ugurao loptu u vrata plavih, ali je označeno zaleđe. Dinamo je potom izgradio lijepu priliku, no Petkovićev udarac prošao je pored vratnice.

Od 86. minute, nakon pregleda snimke Sigali je dobio crveni karton zbog starta na Kangi. Potom su plavi tražili jedanaesterac na Petkoviću, ali ga nisu dobili. U sudačkoj nadoknadi dvaput je pokušao Theophile, no nije uspio pogoditi, završilo je 1:1 i Dinamo se očito oprostio od naslova prvaka.

Igramo za svoju čast

- Čestitke Lokomotivi na bodu, a ovo je veliki udarac za naše ambicije. Objektivno, od početka nismo bili pravi, bez protoka lopte, no u drugo poluvrijeme smo ušli jako dobro, imali smo prilike za 2:0, to bi 'ubilo' utakmicu. Ali, nažalost, primili smo gol. Ne bih rekao da je bio pristup lako ćemo, ali nismo bili pravi, nije lopta cirkulirala, a moramo dati pohvale i Lokomotivi koja je odigrala dobru utakmicu. Ova utakmica je presjek cijele sezone u kojoj nismo bili dobri, pa smo onda bili dobri, sad je tako bilo u ovoj utakmici. Dok postoje matematičke šanse, mi ćemo se boriti, vidjet ćemo kako će danas utakmica završiti, a mi ćemo svoje zadnje kolo odigrati na najbolji mogući način - pričao je nakon utakmice trener Dinama Sandro Perković.

- Ovo je odličan bod, kojeg smo zaslužili, čestitke mojim igračima, odigrali su sa stavom, energijom i željom, igramo za svoju čast i to je krucijalno. Užitak je igrati na ovakvom stadionu u ovom ambijentu, a bilo smo malo rasterećeniji jer je Šibenik izgubio pa smo dobili energiju i sigurnost. Ovo daje draž, a meni je Dinamo dao sve u karijeri, to sam rekao igračima ujutro, dao mi je sve, ali će se morati jako potruditi da nas pobijede. Riješeno prvenstvo? Kako se liga kretala, još je tu sve moguće, sve su momčadi tu negdje - rekao je trener Lokomotive Mario Cvitanović.

