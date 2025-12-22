Legenda Osijeka umirovila se nakon teške ozljede: Odigrao je gotovo 300 utakmica

Vedran Jugović odigrao je samo 14 minuta u posljednjem kolu jesenskog dijela HNL-a u kojem je njegov Osijek ugostio Slaven Belupo. Jugović je zbog ozljede morao napustiti teren na samom početku utakmice. Kako se na kraju ispostavilo, tih 14 minuta je posljednje što je odigrao u profesionalnoj karijeri.

Nakon utakmice, 36-godišnji veznjak objavio je kraj svoje igračke karijere te neće pomoći Osijeku u nastavku sezone.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Odluku o prestanku, priznajem, malo je ubrzala sva ta negativa koja se stvorila oko kluba, koji će se uvjeren sam zadržati u društvu kojem po svemu pripada - objasnio je razloge umirovljenja Jugović.

Proteklih sezona imao je dosta problema s ozljedama, a jedna mu je sada i okončala karijeru. Jugović je igrao samo za tri kluba: 2008. debitirao je za seniorsku momčad Osijeka čije je boje branio do 2013. kada prelazi u Rijeku. 2016. zaputio se u Koreju gdje je igrao za Jeonnam Dragons prije nego se 2109. vratio u Osijek.

Za slavonskog prvoligaša ukupno je odigrao 286 utakmica te zabio 20 golova i upisao 12 asistencija.