VIDEO Pogledajte sjajan prodor i udarac kojim je hrvatska kolonija izborila prolazak u Ligi prvaka

Iranski Tractor svladao je Al-Duhail s 2:1 na svom terenu u šestom kolu azijske Lige prvaka i tako izborio plasman u osminu finala tog natjecanja. Gosti iz Katara poveli su u 35. minuti kada je Benjamin Borigeaud realizirao jedanaesterac, a s tim se rezultatom otišlo na odmor.

Preokret za domaću momčad u drugom su poluvremenu osigurali Shoja Khalilzadeh u 51. minuti i Amirhossein Hosseinzadeh u drugoj minuti sudačke nadoknade. Hosseinzadeh je primio loptu na polovici terena nakon čega je prošao pokraj nekoliko igrača Al-Duhaila, a potom sjajnim udarcem s 25 metara svladao protivničkog vratara i donio pobjedu svojoj momčadi. Njegov odličan pogodak možete pogledati OVDJE.

Za iransku momčad igraju čak četvorica hrvatskih nogometaša, dok im je trener 57-godišnji Dragan Skočić - bivši izbornik hrvatske reprezentacije do 21 godine i nekadašnji trener Rijeke. Članovi momčadi su veznjaci Tibor Halilović i Igor Postonjski te napadači Domagoj Drožđek i Tomislav Štrkalj.

Dodajmo kako na posudbi u Tractoru igra i nominalno desni bek Dinama, Sadegh Moharrami.