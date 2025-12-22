Naši Portali
IMAJU PETORICU HRVATA

VIDEO Pogledajte sjajan prodor i udarac kojim je hrvatska kolonija izborila prolazak u Ligi prvaka

U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.12.2025.
u 20:55

Za iransku momčad igraju čak četvorica hrvatskih nogometaša, dok im je trener 57-godišnji Dragan Skočić - bivši izbornik hrvatske reprezentacije do 21 godine i nekadašnji trener Rijeke

Iranski Tractor svladao je Al-Duhail s 2:1 na svom terenu u šestom kolu azijske Lige prvaka i tako izborio plasman u osminu finala tog natjecanja. Gosti iz Katara poveli su u 35. minuti kada je Benjamin Borigeaud realizirao jedanaesterac, a s tim se rezultatom otišlo na odmor.

Preokret za domaću momčad u drugom su poluvremenu osigurali Shoja Khalilzadeh u 51. minuti i Amirhossein Hosseinzadeh u drugoj minuti sudačke nadoknade. Hosseinzadeh je primio loptu na polovici terena nakon čega je prošao pokraj nekoliko igrača Al-Duhaila, a potom sjajnim udarcem s 25 metara svladao protivničkog vratara i donio pobjedu svojoj momčadi. Njegov odličan pogodak možete pogledati OVDJE.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Za iransku momčad igraju čak četvorica hrvatskih nogometaša, dok im je trener 57-godišnji Dragan Skočić - bivši izbornik hrvatske reprezentacije do 21 godine i nekadašnji trener Rijeke. Članovi momčadi su veznjaci Tibor Halilović i Igor Postonjski te napadači Domagoj Drožđek i Tomislav Štrkalj.

Dodajmo kako na posudbi u Tractoru igra i nominalno desni bek Dinama, Sadegh Moharrami.
Ključne riječi
Azijska Liga prvaka Dragan Skočić

