Srpska legenda ponovno sjeda na klupu Crvene Zvezde: Igrački kadar je odličan

Legendarni srpski nogometaš Dejan Stanković ponovno će postati trener nogometaša Crvene Zvezde. Aktualni srpski prvak nije najbolje krenuo u sezonu te se na njenoj polovici nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice s bodom manje od vodećeg Partizana. Stanković će na klupi naslijediti Vladana Milojevića kojem je istekao ugovor.

U klubu je već proveo tri i pol godine, od prosinca 2019. do kolovoza 2023., i osvojio je tri srpska prvenstva i dva naslova u kupu. Nakon Zvezde, vodio je i talijansku Sampdoriju, mađarski Ferencvaroš te ruski Spartak iz Moskve s kojim je nedavno raskinuo ugovor. Po preuzimanju kluba nahvalio je igrački kadar:

- Računam na sve igrače. Igrački kadar je odličan. Uvijek može bolje, ali ova ekipa za stolom (klupska uprava) vrlo je uigrana. Znaju što Zvezdi nedostaje i ne vjerujem da ćemo se razilaziti u mišljenjima. Do ljeta su ovom sastavu potrebne jedna ili dvije kockice kako bi se mozaik posložio - rekao je Stanković.

- Ne bih se sada usudio govoriti o manama ove momčadi. Svatko ima svoju viziju i ideje. Počeli smo s analizom, a kad krenem s radom, kroz treninge ću uočiti nedostatke. Nastojat ću ih što prije ispraviti - dodao je bivši nogometaš Intera.

Službeni debi na klupi imat će 22. siječnja u Europskoj ligi protiv švedskog Malmöa. Zvezdi su u tom natjecanju ostale još dvije utakmice, a praktički su osigurali plasman u daljnju fazu natjecanja.

- Vlada je ostavio dobru situaciju. Potrebna je sitnica za šesnaestinu finala, a dvije pobjede za osminu finala. Jedva čekam. Lopta je okrugla, to sam naučio kroz godine – jedan aut može promijeniti sve - zaključio je.