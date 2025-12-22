Naši Portali
DOSAD SJEDIO NA KLUPI

Zvijezda od 60 milijuna eura napušta Real i seli u francuskog velikana: ima posebnu klauzulu u ugovoru

UEFA Champions League - Real Madrid v Manchester City
SUSANA VERA/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
22.12.2025.
u 20:22

Za Kraljevski klub zabio je sedam golova u 40 nastupa uglavnom ulazeći s klupe

19-godišnji napadač Real Madrida i brazilske nogometne reprezentacije Endrick dogovorio je posudbu u francuskog velikana Lyon, javlja najpouzdaniji svjetski insajder za transfere Fabrizio Romano. Radi se o šestomjesečnoj posudbi nakon koje će se Brazilac vratiti u Madrid.

Lyon nema opciju kupnje, a moraju i sami pokriti 50 posto igračeve plaće. Real je u ugovor o posudbi ugradio i posebnu klauzulu koja govori koliko minimalno minuta Endrick mora odigrati u drugom dijelu sezone.

On je u Real stigao u ljeto 2024. iz Palmeirasa za 47 i pol milijuna eura. Taj je transfer dogovoren i puno ranije, ali Endrick se nije mogao pridružiti Kraljevskom klubu prije nego što je napunio 18 godina. Dugo ga se smatralo jednim od najtalentiranijih igrača na svijetu, ali u žestokoj konkurenciji u Realovom napadu nema previše minuta na raspolaganju.

Zato se odlučio sreću potražiti na posudbi kako bi se dokazao treneru Xabiju Alonsu i zaslužio svoje mjesto u udarnoj jedanaestroki Reala. Za Kraljevski klub zabio je sedam golova u 40 nastupa uglavnom ulazeći s klupe. Za reprezentaciju Brazila postigao je tri pogotka u 14 nastupa.
