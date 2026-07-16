Dinamo je u Danskoj pronašao pojačanje u napadu, ali su se pojavili problemi

Dinamo je u Midtjyllandu pronašao novog napadača, riječ je o 27-godišnjem Junioru Brumadu. Plavi su navodno sve dogovorili s njim, ali u Maksimir je trebao preseliti tek na zimu kada postaje slobodni igrač pa plavi ne moraju plaćati odštetu.

No, sad su se pojavili problemi, Brumado je stradao na treningu svog kluba i čeka ga duža stanka. To može značiti da od transfera 27- godišnjeg napadača Midtjyllanda neće biti ništa. Dinamo ga je želio dovesti u siječnju kako bi do ljeta imao vremena prilagodbu jer se nekako računa da bi sljedećeg ljeta Dion Drena Beljo mogao preseliti u neki drugi klub.

- Moramo vidjeti što kaže dijagnoza. Nisam liječnik, ali nije izgledalo baš dobro - zabrinuto je kazao trener Midtjyllanda Mike Tullberg.

Potom je stigla i službena potvrda kluba da je Brumado ozlijedio koljeno i neće igrati do kraja ove kalendarske godine. No, ako je slomio križne ligamente koljena onda će ta stanka trajati puno duže. Ako Dinamo nije potpisao ugovor s njim, onda je moguće da od njegovog dolaska u Maksimir neće biti ništa.

I prije saznanja da se Brumado ozbiljno ozlijedio Dinamo je pokazao zanimanje za napadača Istre Smaila Prevljaka. On ima još godinu dana ugovor s pulskim prvoligašem za kojeg je ove sezone, nakon dolaska iz Herthe i u godinu dana postigao 15 pogodaka. Bez obzira na ozljedu Brazilca, plavi su tražili još jednog napadača jer Bakrar vjerojatno odlazi nakon utakmica s Thunom, a Beljo vjerojatno sljedećeg ljeta.

Jedino je sporna odšteta, navodno u ovom trenutku Istra traži previše, više od onoga što je Dinamo spreman platiti za 31-godišnjeg nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine, no vidjet ćemo kako će ti pregovori završiti.