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NOVI PROBLEMI

Hajduk se našao pod istragom UEFA-e: Prijeti mu teška kazna

REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
17.07.2026.
u 14:34

U Žilini je bilo oko 1 500 članova Torcide koji su tijekom cijele utakmice bodrili svoje igrače. Po dolasku u Slovačku pratiti ih je počela tamošnja policija

Nogometaši Hajduka prošli su u drugo kolo kvalifikacija za Europsku ligu unatoč porazu u gostima kod slovačke Žiline. Bijeli su poraženi s 2:1 što je bilo dovoljno da obrane prednost od dva pogotka iz prve utakmice. Sada ih u trećem kolu očekuje dvoboj s ciparskim Pafosom, vrlo težak protivnik koji je prošle sezone zamalo prošao ligašku fazu Lige prvaka.

Nisu sve vijesti iz slovačke tako dobre za Hajduk. Bijeli su se ponovno našli pod istragom UEFA-e zbog ponašanja svojih navijača na tribinama. U Žilini je bilo oko 1 500 članova Torcide koji su tijekom cijele utakmice bodrili svoje igrače. Po dolasku u Slovačku pratiti ih je počela tamošnja policija.

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Sve to samo kako se ne bi ponovio slučaj iz 2009. kada je Hajduk posljednji put gostovao u Žilini. Tada je bila zabranjena organizirana prodaja ulaznica navijačima bijelih, ali oni su došli do karata i pokušali ući na stadion što im policija nije dozvolila. Na kraju je došlo do velikog sukoba u kojem su Hajdukovi navijači pretučeni.

Takvih incidenata ovoga puta nije bilo, ali tijekom drugog poluvremena navijači Hajduka bacali su čaše i stolice s tribina u teren. UEFA je zato pokrenula istragu protiv bijelih koji bi tako uzvratnu utakmicu s Pafosom na Cipru mogli igrati bez svojih navijača. Ponajviše zato što Torcida ima povijest prekršaja na tribinama.
Ključne riječi
istraga Kazna UEFA Torcida Hajduk

Komentara 4

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Avatar oluja 45
oluja 45
14:48 17.07.2026.

Balkanska kultura...

Avatar Samodesno
Samodesno
15:12 17.07.2026.

Šokiran sam, zar bi navijači omiljenog kluba ap i kustića napravili tako nešto?

OB
obican
14:55 17.07.2026.

Treba iskljuciti navijace (nije mi drago), pa neka Torcida to rjesi unutar sebe. Podrska Hajduku i samo naprijed!

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