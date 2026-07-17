FOTO Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' potpuno je promijenila život i nakon što je skinula 60 kg samo rijetki je prepoznaju

Samanta Semmy Poplašen, koja je ostala zapamćena kao jedna od najupečatljivijih sudionica sedme sezone RTL-ova projekta "Život na vagi", najnovijom je objavom na Instagramu potvrdila kako trenutno uživa u iznimno sretnoj životnoj fazi.
Samanta Semmy Poplašen, koja je ostala zapamćena kao jedna od najupečatljivijih sudionica sedme sezone RTL-ova projekta "Život na vagi", najnovijom je objavom na Instagramu potvrdila kako trenutno uživa u iznimno sretnoj životnoj fazi.
Foto: RTL
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Na novoj fotografiji pozira u opuštenom izdanju, privlačeći pažnju hrabrim modnim odabirom – njezin kratki ružičasti kardigan upečatljivo se ističe naspram žutog automobila, stvarajući prizor pun pozitivne energije.
Na novoj fotografiji pozira u opuštenom izdanju, privlačeći pažnju hrabrim modnim odabirom – njezin kratki ružičasti kardigan upečatljivo se ističe naspram žutog automobila, stvarajući prizor pun pozitivne energije.
Foto: RTL
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Podsjetimo, njezin je put u emisiji bio iznimno zahtjevan; ušla je sa 148,4 kilograma i pred javnošću iskreno progovorila o svojoj borbi s bulimijom, postavši inspiracija mnogima.
Podsjetimo, njezin je put u emisiji bio iznimno zahtjevan; ušla je sa 148,4 kilograma i pred javnošću iskreno progovorila o svojoj borbi s bulimijom, postavši inspiracija mnogima.
Foto: RTL
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Premda je zbog zdravstvenih razloga natjecanje napustila prije samog finala, njezina se osobna transformacija nastavila i izvan kamera.
Premda je zbog zdravstvenih razloga natjecanje napustila prije samog finala, njezina se osobna transformacija nastavila i izvan kamera.
Foto: RTL
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Dosad je izgubila gotovo 60 kilograma, no ističe kako je njezina najvažnija pobjeda ona na emocionalnom planu. Iza nje je težak period obilježen oporavkom od ozljede tetive, ali i značajnim životnim promjenama poput razvoda i pronalaska nove ljubavi.
Dosad je izgubila gotovo 60 kilograma, no ističe kako je njezina najvažnija pobjeda ona na emocionalnom planu. Iza nje je težak period obilježen oporavkom od ozljede tetive, ali i značajnim životnim promjenama poput razvoda i pronalaska nove ljubavi.
Foto: RTL
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Unatoč svim preprekama, Samanta je pokazala nevjerojatnu snagu.
Unatoč svim preprekama, Samanta je pokazala nevjerojatnu snagu.
Foto: RTL
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Proslavivši nedavno 30. rođendan, naglasila je kako su dvadesete bile vrijeme preživljavanja, dok su tridesete rezervirane za ostvarenje punog potencijala.
Proslavivši nedavno 30. rođendan, naglasila je kako su dvadesete bile vrijeme preživljavanja, dok su tridesete rezervirane za ostvarenje punog potencijala.
Foto: RTL
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Ovaj selfie služi kao jasan dokaz da u novo životno poglavlje ulazi sretnija, zdravija i ispunjenija nego ikada prije.
Ovaj selfie služi kao jasan dokaz da u novo životno poglavlje ulazi sretnija, zdravija i ispunjenija nego ikada prije.
Foto: RTL
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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