FOTO Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' potpuno je promijenila život i nakon što je skinula 60 kg samo rijetki je prepoznaju
Samanta Semmy Poplašen, koja je ostala zapamćena kao jedna od najupečatljivijih sudionica sedme sezone RTL-ova projekta "Život na vagi", najnovijom je objavom na Instagramu potvrdila kako trenutno uživa u iznimno sretnoj životnoj fazi.
Na novoj fotografiji pozira u opuštenom izdanju, privlačeći pažnju hrabrim modnim odabirom – njezin kratki ružičasti kardigan upečatljivo se ističe naspram žutog automobila, stvarajući prizor pun pozitivne energije.
Dosad je izgubila gotovo 60 kilograma, no ističe kako je njezina najvažnija pobjeda ona na emocionalnom planu. Iza nje je težak period obilježen oporavkom od ozljede tetive, ali i značajnim životnim promjenama poput razvoda i pronalaska nove ljubavi.