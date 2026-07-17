Drama kod Plitvica: Automobil s petero ljudi visio iznad provalije, djeca hitno prevezena helikopterom u bolnicu

Na državnoj cesti D42, na teško dostupnom terenu kod Poljanka u okolici Plitvičkih jezera, u petak je došlo do teške prometne nesreće u kojoj je osobni automobil sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. Kako je priopćila Policijska uprava ličko-senjska, na mjesto nesreće odmah su upućeni vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS). Na teren su izašla dva tima Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije te tim Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije iz Slunja, a poletjela su i dva helikoptera hitne medicinske službe, iz Rijeke i Zagreba. Nakon zahtjevne intervencije vozilo je u 12.15 sati uspješno izvučeno. U njemu se nalazilo petero državljana Danske, troje djece i dvoje odraslih.

Jedno dijete helikopterom je prevezeno u KBC Rijeka, dok je otac prevezen u Zagreb. Oboje su zadobili politraume. Majka i još dvoje djece vozilima hitne pomoći prevezeni su u zadarsku bolnicu. Njihove ozljede nisu opasne za život, a jedno je dijete u nesreći prošlo bez ozljeda. Okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila s ceste bit će utvrđene policijskim očevidom.