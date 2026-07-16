Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA PRAGU ODLASKA

Španjolski drugoligaš želi Hajdukovog veznjaka: Doveo ga je Rakitić

Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.07.2026.
u 23:57

Za Hajduk je upisao 26 nastupa od kada je prošlo ljeto došao iz prvoligaša Valencije gdje je odigrao 146 utakmica i u čijem je podmlatku stasao

Španjolski nogometni drugoligaš Sporting iz Gijona zainteresiran je za 26-godišnjeg veznog igrača Huga Guillamona iz Hajduka, izvijestile su u četvrtak novine Marca.

Guillamon ima ugovor sa splitskim klubom još godinu dana, ali Hajduk je krajem svibnja izvijestio da je "slobodan potražiti novu priliku u drugoj sredini".

Englezi imali finale u rukama pa sve prosuli! Argentina režirala čudesan preokret

"Sporting Gijon želi da Hugo Guillamon pojača njegov vezni red. Bivši nogometaš Valencije, koji je sa španjolskom reprezentacijom nastupio na Svjetskom prvenstvu 2022., glavni je cilj kluba na sredini terena", napisao je španjolski dnevnik.

"Prije nego Sporting svoju namjeru pretoči u službenu pisanu ponudu, Guillamon će morati raskinuti ugovor s Hajdukom", dodaje Marca.

Veznjak vrijedi oko 1,5 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

Za Hajduk je upisao 26 nastupa od kada je prošlo ljeto došao iz prvoligaša Valencije gdje je odigrao 146 utakmica i u čijem je podmlatku stasao.

Na Poljud je stigao na poziv Ivana Rakitića, bivšeg veznog igrača, koji je donedavno radio na dovođenju igrača u Hajduk, a koji je ljetos otišao iz kluba.
Ključne riječi
Ivan Rakitić Sporting Gijon Hajduk Hugo Guillamón

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!