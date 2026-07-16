VIDEO Influencer iz Srbije pokazao realnost ljetovanja u Dalmaciji: 'Nikome ne nedostaje ni dlaka s glave'

Usred nove turističke sezone, u kojoj se ponovno vrte priče o sigurnosti srpskih turista u Hrvatskoj, pažnju na društvenim mrežama privukao je video jednog srpskog influencera. Dušan, koji na Instagramu vodi profil gosn.barna, snimio je u Splitu reakciju na izjave srbijanskog ministra policije Ivice Dačića o navodnim napadima na srpske turiste.

Video je nastao kao direktan odgovor na Dačićevu tvrdnju da se "srpske turiste baca u more u Splitu". Obraćajući mu se izravno, Dušan kaže: "Gospodine Dačiću, dobar dan. Zovem se Dušan, pravoslavac sam iz Srbije. Javljam vam se već drugu godinu zaredom iz Splita... i još me nitko nije bacio u more."

Kaže da je u Split došao autom iz Beograda i da mu vozilo tu stoji parkirano već preko mjesec dana, i to bez ijednog problema, incidenta ili ogrebotine. Da bi potkrijepio svoju priču, u videu pokazuje automobile s beogradskim tablicama parkirane po Splitu, ali i na Braču, Hvaru i u Šibeniku. “Evo ga Beograd. Dolje još jedan. Evo ih sedam automobila s beogradskim tablicama. Cijela obala prepuna je ljudi iz Beograda. Nikome ne nedostaje ni dlaka s glave.”

Tvrdi da mnogi Srbi ljetuju na hrvatskoj obali bez ikakvih problema, samo se o tome ne priča. Po njegovu mišljenju, srbijanski mediji radije izvlače pojedinačne incidente nego što govore o svakodnevnom iskustvu većine turista. Kaže da se te "obične", pozitivne priče rijetko probiju do javnosti, dok se stariji slučajevi oštećenih automobila i dalje recikliraju kao dokaz da Hrvati mrze Srbe. Zato, kaže, i objavljuje ovakva videa, da pokaže svoje realno iskustvo, a ne da se oslanja samo na ono što piše u medijima. "Ovom politikom izolirat ćemo se od cijelog svijeta", zaključio je Dušan.