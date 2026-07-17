Iran je s ovog tornja nadzirao brodove, pogledajte što je ostalo nakon američkih udara

Sjedinjene Američke Države u petak su proširile kampanju zračnih napada na Iran, gađajući infrastrukturu, uključujući mostove i važan lučki objekt, dok napetosti oko Hormuškog tjesnaca nastavljaju rasti. Nadzorni toranj u iranskoj luci Chabahar, smještenoj uz Omanski zaljev, navodno se srušio nakon ponovljenih američkih napada na taj objekt, pokazuje fotografija koju je podijelio američki ministar obrane Pete Hegseth. Fotografija je prethodno kružila društvenim mrežama, prije nego što ju je objavio Hegseth. Iranski državni mediji potvrdili su treći val napada na objekt, ali nisu odmah potvrdili navode o urušavanju tornja. Iran tvrdi da se toranj koristio za nadzor komercijalnog prometa u luci, dok je objekt istodobno povezan i s operacijama iranske Revolucionarne garde. Luka Chabahar, važna trgovačka ruta za Afganistan, koji nema izlaz na more, i prije je bila meta američkih napada. Razvoj te strateški važne luke podupirala je Indija.

Američki zračni napadi pogodili su i nekoliko mostova u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan, uključujući prometne pravce povezane s gradom Bandar Khamir u blizini Hormuškog tjesnaca, izvijestili su iranski državni mediji. Među navodnim metama bili su most Gariveh, koji povezuje Bandar Abbas s Khamirijem i Larom, most u blizini sela Latidan, dva mosta na prometnici Kahoorestan – Lar, djelomično izgrađeni most koji povezuje Bandar-e Khamir, Keshar i Bandar Abbas te most u selu Maru, u okrugu Khamir. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da izbjegavaju pogođena područja kako bi hitne službe mogle nesmetano djelovati, piše Gulf News. Iranski mediji izvijestili su i o oštećenju željezničkog čvorišta u Bandar Abbasu te dalekovoda u gradu i okolnim područjima. Američko Središnje zapovjedništvo, CENTCOM, priopćilo je da je najnovija operacija bila šesta uzastopna noć američkih napada na Iran.

Prema navodima zapovjedništva, američke snage, uključujući borbene zrakoplove, bespilotne letjelice i ratne brodove, izvele su precizne napade na desetke iranskih vojnih ciljeva. Među metama su bili obalni nadzorni objekti, sustavi protuzračne obrane, vojna logistička infrastruktura i pomorske sposobnosti. CENTCOM je priopćio da je cilj napada dodatno oslabiti iranske vojne sposobnosti i pozvati Teheran na odgovornost zbog nedavnih napada na trgovačke brodove. "Više od 50.000 američkih pripadnika oružanih snaga djeluje diljem Bliskog istoka te ostaju budni, ubojiti i spremni", poručilo je zapovjedništvo. Iranska vojska objavila je da je pokrenula napade bespilotnim letjelicama na položaje američkih vojnih snaga i logističke centre za potporu u Kuvajtu. U priopćenju koje je prenijela iranska novinska agencija Fars, vojska je navela da je spremna odgovoriti na prijetnje te da će se "budno i odlučno" suprotstaviti pritiscima i napadima.

Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je i da su američki marinci u Omanskom zaljevu ušli na trgovački brod u sklopu provođenja američke pomorske blokade Irana. CENTCOM tvrdi da su američke snage preusmjerile tri trgovačka broda, onesposobile jedan brod koji nije postupio prema njihovim naredbama te se ukrcale na još jedan brod kako bi osigurale poštivanje blokade. Zapovjedništvo je navelo da Hormuški tjesnac i okolne vode ostaju otvoreni, osim za brodove koji pokušavaju prekršiti blokadu. Najnoviji događaji uslijedili su dok su Washington i Teheran i dalje u vojnom sukobu usredotočenom na Hormuški tjesnac, jednu od ključnih ruta za globalni transport nafte. Bijela kuća priopćila je da se američka blokada odnosi isključivo na brodove koji uplovljavaju u iranske luke ili iz njih isplovljavaju, dok su američke snage i dalje raspoređene u regiji kako bi provodile uvedena ograničenja. Iran je upozorio da bi mogao napasti američku infrastrukturu diljem zapadne Azije ako iranski objekti budu napadnuti, optužujući Washington za dodatno povećavanje nestabilnosti u regiji.