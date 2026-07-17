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HEGSETH OBJAVIO FOTOGRAFIJU

Iran je s ovog tornja nadzirao brodove, pogledajte što je ostalo nakon američkih udara

Foto: X/Pete Hegseth
1/8
Autor
Lorena Posavec
17.07.2026.
u 10:24

Američki zračni napadi pogodili su i nekoliko mostova u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan, uključujući prometne pravce povezane s gradom Bandar Khamir u blizini Hormuškog tjesnaca

Sjedinjene Američke Države u petak su proširile kampanju zračnih napada na Iran, gađajući infrastrukturu, uključujući mostove i važan lučki objekt, dok napetosti oko Hormuškog tjesnaca nastavljaju rasti. Nadzorni toranj u iranskoj luci Chabahar, smještenoj uz Omanski zaljev, navodno se srušio nakon ponovljenih američkih napada na taj objekt, pokazuje fotografija koju je podijelio američki ministar obrane Pete Hegseth. Fotografija je prethodno kružila društvenim mrežama, prije nego što ju je objavio Hegseth. Iranski državni mediji potvrdili su treći val napada na objekt, ali nisu odmah potvrdili navode o urušavanju tornja. Iran tvrdi da se toranj koristio za nadzor komercijalnog prometa u luci, dok je objekt istodobno povezan i s operacijama iranske Revolucionarne garde. Luka Chabahar, važna trgovačka ruta za Afganistan, koji nema izlaz na more, i prije je bila meta američkih napada. Razvoj te strateški važne luke podupirala je Indija.

Američki zračni napadi pogodili su i nekoliko mostova u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan, uključujući prometne pravce povezane s gradom Bandar Khamir u blizini Hormuškog tjesnaca, izvijestili su iranski državni mediji. Među navodnim metama bili su most Gariveh, koji povezuje Bandar Abbas s Khamirijem i Larom, most u blizini sela Latidan, dva mosta na prometnici Kahoorestan – Lar, djelomično izgrađeni most koji povezuje Bandar-e Khamir, Keshar i Bandar Abbas te most u selu Maru, u okrugu Khamir. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da izbjegavaju pogođena područja kako bi hitne službe mogle nesmetano djelovati, piše Gulf News. Iranski mediji izvijestili su i o oštećenju željezničkog čvorišta u Bandar Abbasu te dalekovoda u gradu i okolnim područjima. Američko Središnje zapovjedništvo, CENTCOM, priopćilo je da je najnovija operacija bila šesta uzastopna noć američkih napada na Iran.

Prema navodima zapovjedništva, američke snage, uključujući borbene zrakoplove, bespilotne letjelice i ratne brodove, izvele su precizne napade na desetke iranskih vojnih ciljeva. Među metama su bili obalni nadzorni objekti, sustavi protuzračne obrane, vojna logistička infrastruktura i pomorske sposobnosti. CENTCOM je priopćio da je cilj napada dodatno oslabiti iranske vojne sposobnosti i pozvati Teheran na odgovornost zbog nedavnih napada na trgovačke brodove. "Više od 50.000 američkih pripadnika oružanih snaga djeluje diljem Bliskog istoka te ostaju budni, ubojiti i spremni", poručilo je zapovjedništvo. Iranska vojska objavila je da je pokrenula napade bespilotnim letjelicama na položaje američkih vojnih snaga i logističke centre za potporu u Kuvajtu. U priopćenju koje je prenijela iranska novinska agencija Fars, vojska je navela da je spremna odgovoriti na prijetnje te da će se "budno i odlučno" suprotstaviti pritiscima i napadima.

Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je i da su američki marinci u Omanskom zaljevu ušli na trgovački brod u sklopu provođenja američke pomorske blokade Irana. CENTCOM tvrdi da su američke snage preusmjerile tri trgovačka broda, onesposobile jedan brod koji nije postupio prema njihovim naredbama te se ukrcale na još jedan brod kako bi osigurale poštivanje blokade. Zapovjedništvo je navelo da Hormuški tjesnac i okolne vode ostaju otvoreni, osim za brodove koji pokušavaju prekršiti blokadu. Najnoviji događaji uslijedili su dok su Washington i Teheran i dalje u vojnom sukobu usredotočenom na Hormuški tjesnac, jednu od ključnih ruta za globalni transport nafte. Bijela kuća priopćila je da se američka blokada odnosi isključivo na brodove koji uplovljavaju u iranske luke ili iz njih isplovljavaju, dok su američke snage i dalje raspoređene u regiji kako bi provodile uvedena ograničenja. Iran je upozorio da bi mogao napasti američku infrastrukturu diljem zapadne Azije ako iranski objekti budu napadnuti, optužujući Washington za dodatno povećavanje nestabilnosti u regiji.

Samo nekoliko sati nakon pobjede nad Engleskom Argentina povukla novi potez protiv Britanije
Ključne riječi
Hormuški tjesnac toranj rat na Bliskom istoku luka SAD Iran

Komentara 16

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AL
alojzvodic
10:41 17.07.2026.

„Susreo se sa zemljom koja nije spremna igrati po njegovim pravilima, prema kojima bi se svi trebali pokloniti, hvaliti ga i pokušati dobiti ustupke koje je spreman dati“, rekao je Wali Nasr, profesor na Sveučilištu Johns Hopkins i dugogodišnji savjetnik američkih predsjednika i državnih tajnika za Bliski istok. Trumpov rat bez jasnog kraja postao je novi podsjetnik zašto je Bliski istok desetljećima bio zamka za ambicije američkih predsjednika. Uplašio je Europu boraveći samo jedan dan u Ankari. Instrumenti moći koji pomažu Washingtonu u drugim dijelovima svijeta često tamo ne daju očekivane rezultate. To je posebno frustrirajuće za Trumpa, koji se nakon povratka u Bijelu kuću često hvalio svojom sposobnošću da dobije ono što želi, pa čak i tvrdio da bi mogao biti najmoćniji čovjek u svjetskoj povijesti. „Gledajući unatrag, jasno je da je ovo bio rat temeljen na kobno pogrešnim pretpostavkama. Najštetnija među njima bila je predsjednikova očita vjerovanja da je iranski revolucionarni režim klimava struktura koja će se urušiti pod američkim zračnim napadima i ratobornim objavama na društvenim mrežama“, kaže bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost potpredsjednika Dicka Cheneyja, John Hannah. „Sada je prekasno, Amerika ne može dobiti ovaj rat“, dodao je.

ZO
zoranlelic
10:48 17.07.2026.

Nije to ništa. Nisu ovo prvi tornjevi koje su američki predsjednici srušili. U New York-u su ne tako davno tri zgrade, sa čeličnom konstrukcijom, pale u toj istoj ''palačinka'' maniri. Sve tri pale u svoj tlocrt. Ovoj trećoj koja nije niti udarena, čeličnu konstrukciju rastopio uredski materijal u plamenu. Trumpov novi neprijatelj je Amerika: održao je govor koji nije došao do nacije i pripremio pobjedu u kojoj poraz više neće biti priznat. Serveri padaju, ljudi žele čuti. Amerika se tako podijelila čak i oko pitanja treba li naciji dopustiti da uživo čuje vlastitog predsjednika. Govor koji je Donald Trump održao iz Bijele kuće nije bio običan predsjednički izvještaj naciji. Više je nalikovao proglašenju političkog izvanrednog stanja, bez formalne objave.

Avatar Villager
Villager
11:03 17.07.2026.

ništa se ne objavljuje šta američko pogođeno

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