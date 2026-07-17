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PROVODI SE VIŠE PROJEKATA

Sedam novih čvorova na autocestama mijenja prometnu kartu Hrvatske

Autor
Vedran Balen
17.07.2026.
u 06:05

Najopsežniji zahvat na autocesti A1 provodi se na području Splita, a velike promjene očekuju se i na Zagrebačkoj obilaznici na A3, u Slavoniji, Petrinji te na Kvarneru

Na hrvatskim autocestama u tijeku je jedan od najvećih ciklusa dogradnje i gradnje novih čvorova posljednjih godina. Iako se na prvi pogled može učiniti da je riječ tek o nekoliko novih izlaza s autoceste, stvarni učinci tih zahvata bit će daleko veći. Promijenit će svakodnevne prometne tokove, skratiti putovanja, rasteretiti lokalne prometnice, povećati sigurnost i otvoriti nove mogućnosti za gospodarski razvoj brojnih sredina. Od Slavonije i Zagreba do Dalmacije i Istre, na više lokacija pripremaju se ili već traju radovi koji će u idućim godinama bitno izmijeniti prometnu sliku Hrvatske.

Ključne riječi
Hrvatske autoceste HAC

Komentara 1

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HO
HOP
06:12 17.07.2026.

zaboraviste ČVOR na širini u najdugovječnijoj moralno političkoj močvari u hrvata, koji se ne može rasplesti punih 40 godina. stručnjaci iz hdz-a znaju čuvati posao i izvođače, vjerojatno se isplati... i dan danas, nakon par stupića, gradilište zjapi prazno, kilometarske kolone u svim smjerovima... druže kaj veliš na to ...

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