Sedam novih čvorova na autocestama mijenja prometnu kartu Hrvatske

Na hrvatskim autocestama u tijeku je jedan od najvećih ciklusa dogradnje i gradnje novih čvorova posljednjih godina. Iako se na prvi pogled može učiniti da je riječ tek o nekoliko novih izlaza s autoceste, stvarni učinci tih zahvata bit će daleko veći. Promijenit će svakodnevne prometne tokove, skratiti putovanja, rasteretiti lokalne prometnice, povećati sigurnost i otvoriti nove mogućnosti za gospodarski razvoj brojnih sredina. Od Slavonije i Zagreba do Dalmacije i Istre, na više lokacija pripremaju se ili već traju radovi koji će u idućim godinama bitno izmijeniti prometnu sliku Hrvatske.